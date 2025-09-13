"Не вийшло навіть в росіян": Розовий жорстко відреагував на інтервʼю ексдружини

Український комік Віктор Розовий різко відповів на критику в його сторону після резонансного інтервʼю Ольги Мерзлікіної. Ба більше, ветеран заявив, що ніколи не любив свою колишню дружину.

Розовий наголосив, що йому байдуже на думку хейтерів. В Instagram він повідповідав на гнівні коментарі користувачів мережі.

Ба більше, комік заявив, що ніколи не любив свою колишню дружину.

"Вона вас любила, можливо ще любить… Зараз ви ображені, з часом зрозумієте. Потрібно вибачитись і йти далі своїми шляхами. Всім любові", — написала якась жінка.

На що Розовий різко відповів: "Я просто ніколи її не любив! От і все, так буває!".

А в сторіс зірка "Ліги сміху" написав: "Якщо українські жінки думають, що можуть мене вбити, або знищити — то цього не вийшло навіть у росіян!".

Зокрема, він знову порушив тему зібраних коштів: "3 тим, який я аморальний чоловік, ми розібрались, ще б розібратись зі звітами по коштах, але як казала Ольга в інтервʼю Маші Єфросиніній — вибір є завжди: можна надавати, а можна і не надавати".

Інтервʼю колишньої дружини Віктора Розового

Ольга Мерзлікіна публічно розповіла про причини свого розлучення з Віктором Розовим у розмові з Машею Єфросиніною. Вона зазначила, що головною причиною стали численні зради з боку чоловіка, які тривали роками. Ба більше, жінка показала фотодокази сказаного.

Ситуація з грошима: комік заявляв, що виплатив колишній дружині 500 тисяч гривень "моральної компенсації" з коштів збору. Ольга заперечила це, наголосивши, що гроші надійшли з його особистого рахунку, і це не її відповідальність.

Мерзлікіна також розповіла, як після поранення активно підтримувала ексчоловіка, організовувала догляд, шукала медиків, опікувалася його станом.

