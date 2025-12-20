Від Розового до Сердючки: 5 скандалів, які обговорювала вся Україна

2025 рік не обійшовся без гучних скандалів у світі шоу-бізнесу та моди. Від особистих розлучень до культурних суперечок — українці активно обговорювали зірок у соцмережах.

Фокус розповідає про гучні скандальні події 2025 року, які сколихнули Україну і набули широкого розголосу серед суспільства. Зокрема, йдеться про розлучення ветерана Розового, виступи з російськими піснями від Вєрки Сердючки, великий букет квітів за пів мільйона гривень, Юлію Вербу з російським брендом і скандал довкола бренду прикрас.

Розлучення Розового та Мерзлікіної

У серпні комік і ветеран Віктор Розовий розповів про причини розриву з Ольгою Мерзлікіною. Згодом випуск інтерв’ю був перезалитий без деяких фрагментів. У соцмережах обидві версії відео спричинили жваву дискусію. Мерзлікіна теж поділилася своєю версією 13-річних стосунків, демонструючи докази зрад Розового. Сам гуморист пізніше заявив, що ніколи не любив колишню дружину, а зраджував їй, бо його не влаштовувало інтимне життя.

Ольга Мерзлікіна і Віктор Розовий Фото: Інстаграм

Вєрка Сердючка виступила російською

У червні з’явилися відео з концерту Вєрки Сердючки в Києві, де лунали російські пісні. Це викликало критику та звернення мовного омбудсмена до поліції. Команда Данилка заявила, що виступ російською не відбувався умисно, наголосивши на підтримці України. Пізніше директора комплексу оштрафували на 425 гривень, а колишній омбудсмен пояснив, що закон не забороняє виконання пісень іншими мовами.

Концерт Вєрки Сердючки Фото: v_serduchka/instagram

Гігантський ведмідь з квітів у Києві

Український бренд "DaLee" у вересні замовив ведмедя з червоних троянд за 536 тисяч гривень, який викликав хвилю критики в соцмережах. У бренді пояснили, що це символ сили, любові та підтримки. Деякі користувачі вважали витрати на квіти під час війни недоречними. Також з’являлася непідтверджена інформація, що замовником нібито був народний депутат Артем Дубнов.

Ведмідь з квітів за пів мільйона гривень Фото: скриншот

Скандал із блогеркою Юлією Вербою

У грудні Юлію Вербу розкритикували за змінену державну символіку та відмітку російського бренду у дописах. Блогерка пояснила, що відмітка з’явилася випадково, і замінила її на український бренд. А контент із прапором, на якому було її фото, сприйняли як зневагу до державного символу.

Блогерка Юлія Верба Фото: Instagram

BEVZA та "п’ять колосків"

Український бренд анонсував дроп прикрас у формі колосків перед Днем пам’яті жертв голодоморів у листопаді, що викликало критику. Маркетологи та користувачі вказали, що символ травматичної історії не слід перетворювати на комерційний декор, а "згорілий колосок" не символізує незламність, а трагедію.

BEVZA випустили прикраси у формі колосків Фото: instagram BEVZA

