Учасниця "Холостяка", яка оскандалилася фото із собакою, звернулася до людей

Надін Головчук, учасниця 14-го сезону "Холостяка", потрапила в скандал після публікації дитячого фото із собакою, яке користувачі соцмереж назвали жорстоким і неприйнятним поводженням з твариною.

Вона згодом видалила фото, а після кількох днів активної критики в мережі зробила нову заяву.

Надін Головчук виправдалася за фото із собакою

"Фото, яке я опублікувала, викликало сильний резонанс у соцмережах. Я бачу цю реакцію і не хочу її ігнорувати. На цій фотографії — моя улюблена собака, яка прожила довге й щасливе життя в нашій сім’ї. І маленька я — дитина, яка тільки вчиться проявляти любов, не завжди усвідомлюючи, як її дії можуть виглядати з боку", — написала учасниця "Холостяка".

Головчук наголосила, що на тому фото — маленька Надія, не жорстока, не агресивна. А дитина, яка не розуміла, що окремий момент, вирваний з контексту, може бути сприйнятий боляче або шокуюче.

Відео дня

"У сім’ї мене вчили проявлятись, пояснювали різницю між добром і злом, між любов’ю і тим, що може завдати шкоди. Я з повагою ставлюсь до людей і організацій, які захищають тварин і гостро реагують на будь-які прояви, що можуть виглядати як насильство. Я розумію цю чутливість і приймаю той факт, що це фото могло викликати складні емоції", — додала вона.

Надін наголосила, що фотографії понад 20 років. Сьогодні вона — інша людина з чітким розумінням відповідальності та меж.

"У моєму житті завжди були тварини, і моє ставлення до них — це турбота, захист і повага. Це цінності, з якими я виросла і з якими живу. Це те що навчили та дали мені мої батьки – бо вони у мене прекрасні та дуже світлі люди", — написала учасниця "Холостяка".

Надін Головчук потрапила в скандал через фото із собакою Фото: Instagram

Скандальне фото

Знімок, на якому маленька Надін тримає пса за шкуру, викликав хвилю обурення в соцмережах і реакцію зоозахисників.

"Це не гумор, а жорстокість. І реакція батьків на неї формує подальше світосприйняття дитини. Виховуйте гуманність і вчить турботі, а не болю", — написали UAnimals.

Спочатку фото з’явилося в останньому випуску "Холостяка". Тарас Цимбалюк зазначив: "це смішно, але так робити не можна".

Згодом Головчук опублікувала його у своєму Instagram і додала підпис із фразою "так буде з кожним хейтером", що лише посилило негативну реакцію українців.

Знайомство Надін з Цимбалюком Фото: СТБ

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В ефірі романтичного реаліті "Холостяк" на СТБ Тарас Цимбалюк познайомився з родинами Ірини Пономаренко, Надін Головчук, Дар'ї Романець та Анастасії Половинкіної.

Одна з учасниць "Холостяка" звинуватила ведучого проєкту Григорія Решетніка в булінгу.

Крім того, колишня дружина Цимбалюка, візажистка Тіна Антоненко, вперше публічно відреагувала на його участь у шоу.