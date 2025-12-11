Учасниця "Холостяка" звинуватила Григорія Решетніка у цькуванні: що між ними сталося
Одна з учасниць "Холостяка" звинуватила ведучого проєкту Григорія Решетніка у відкритому булінгу. Її допис у соцмережах викликав резонанс і став темою обговорення в медіа.
У заяві, оприлюдненій у соцмережах, учасниця стверджувала, що Решетнік нібито систематично кепкує з неї та використовує її ім’я задля привернення уваги, називаючи це "відкритим булінгом". Про ситуацію розповіла ведуча шоу "Ранок у великому місті" Аліна Шаманська.
"Пряма мова: "Григорій мене ненавидить, він жартує наді мною в Threads, він хайпує, але у всього є межа, це відкритий булінг". Таке заявила одна із учасниць", — повідомила Аліна Шаманська, і запитала у Решетніка, що це таке.
У відповідь на обвинувачення Решетнік заявив, що такі публікації він розцінює як піар-стратегію, спрямовану на збільшення популярності учасниці. Він підкреслив, що не має наміру розвивати конфлікт, щоб не надавати йому додаткової уваги.
"Це стратегія піару, як піаритись на проекті "Холостяк", на Григорію Решетніку. Я не хочу додатковий піар цій учасниці робити", — сказав Шаманській Григорій Решетнік.
Зазначимо, що Аліна Шаманська не уточнила, про яку саме учасницю "Холостяка" йдеться.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Телеведучий раніше опинявся у центрі критики в соцмережі Threads. Це сталось після того, як він жартома відреагував на новину про візит голлівудської акторки до Херсона.
- Сини Григорія та Христини Решетніків навчаються у Новопечерській школі, що вважається однією з найпрестижніших у Києві. Інформація про вартість навчання відкрита для всіх — її можна знайти на офіційному сайті закладу.
Крім того, Решетнік разом із сім’єю повернувся з відпочинку в Домініканській Республіці. Проте на відміну від дружини, яка ділилася світлинами з подорожі, сам шоумен вирішив не публікувати кадри з відпустки та не повідомляти про перетин кордону.