Учасниця "Холостяка" звинуватила Григорія Решетніка у цькуванні: що між ними сталося

Одна з учасниць "Холостяка" звинуватила ведучого проєкту Григорія Решетніка у відкритому булінгу. Її допис у соцмережах викликав резонанс і став темою обговорення в медіа.

У заяві, оприлюдненій у соцмережах, учасниця стверджувала, що Решетнік нібито систематично кепкує з неї та використовує її ім’я задля привернення уваги, називаючи це "відкритим булінгом". Про ситуацію розповіла ведуча шоу "Ранок у великому місті" Аліна Шаманська.

"Пряма мова: "Григорій мене ненавидить, він жартує наді мною в Threads, він хайпує, але у всього є межа, це відкритий булінг". Таке заявила одна із учасниць", — повідомила Аліна Шаманська, і запитала у Решетніка, що це таке.

У відповідь на обвинувачення Решетнік заявив, що такі публікації він розцінює як піар-стратегію, спрямовану на збільшення популярності учасниці. Він підкреслив, що не має наміру розвивати конфлікт, щоб не надавати йому додаткової уваги.

"Це стратегія піару, як піаритись на проекті "Холостяк", на Григорію Решетніку. Я не хочу додатковий піар цій учасниці робити", — сказав Шаманській Григорій Решетнік.

Зазначимо, що Аліна Шаманська не уточнила, про яку саме учасницю "Холостяка" йдеться.

