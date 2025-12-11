Участница "Холостяка" обвинила Григория Решетника в травле: что между ними произошло

Одна из участниц "Холостяка" обвинила ведущего проекта Григория Решетника в открытом буллинге. Ее сообщение в соцсетях вызвало резонанс и стало темой обсуждения в медиа.

В заявлении, обнародованном в соцсетях, участница утверждала, что Решетник якобы систематически смеется над ней и использует ее имя для привлечения внимания, называя это "открытым буллингом". О ситуации рассказала ведущая шоу "Утро в большом городе" Алина Шаманская.

"Прямая речь: "Григорий меня ненавидит, он шутит надо мной в Threads, он хайпует, но у всего есть предел, это открытый буллинг". Такое заявила одна из участниц", — сообщила Алина Шаманская, и спросила у Решетника, что это такое.

В ответ на обвинения Решетник заявил, что такие публикации он расценивает как пиар-стратегию, направленную на увеличение популярности участницы. Он подчеркнул, что не намерен развивать конфликт, чтобы не придавать ему дополнительного внимания.

"Это стратегия пиара, как пиариться на проекте "Холостяк", на Григории Решетнике. Я не хочу дополнительный пиар этой участнице делать", — сказал Шаманской Григорий Решетник.

Отметим, что Алина Шаманская не уточнила, о какой именно участнице "Холостяка" идет речь.

