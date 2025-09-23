Сыновья телеведущего Решетника учатся в самой престижной школе Киева: сколько там стоит обучение

Сыновья Григория и Кристины Решетник учатся в Новопечерской школе, которая считается одной из самых престижных в Киеве. Информация о стоимости обучения открыта для всех — ее можно найти на официальном сайте заведения.

По словам телеведущего Григория Решетника, при выборе учебного заведения они с женой руководствовались не статусом, а комфортом для детей. Об этом он рассказал в проекте "Тур звездами".

Где учатся сыновья Решетника

"Мы выбирали школу не по престижу, а по комфорту. Дети не могли дождаться, когда пойдут в школу, потому что друзья, атмосфера, учителя. И очень радостно, что есть вот такие возможности. Что касается финансов — все можно на официальном сайте узнать. Самое главное, что эти все средства заработаны честно, справедливо. Я рад, что есть возможность давать детям качественное образование", — отметил Решетник.

Кристина Решетник добавила, что они с мужем стараются не экономить на детях, создавая им максимально комфортные условия.

По ее словам, в первые недели было непросто согласовать занятия, кружки и спортивные секции, однако сейчас график установился.

"Детей стараемся приучать к самостоятельности. На самом деле классный такой период, хоть очень сложный, но они нам дают энергию, силы", — сказала Кристина.

Сколько стоит обучение в Новопечерской школе

На официальном сайте заведения обнародованы цены на различные форматы обучения в 2025-2026 учебном году.

Очная форма ("Вживую"):

КДП-4 — $11 000 в год;

КДП-5 — $13 150 за год;

1-11 классы — $13 750 в год.

Экстернат:

5-11 классы — $375 за семестр.

Дистанционная форма без бронирования места:

1-4 классы — $650 за семестр;

5-11 классы — $850 за семестр.

Цены на обучение в Новопечерской школе Фото: скриншот

