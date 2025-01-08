"Развернули на границе": жену Григория Решетника с сыновьями не выпустили из Украины (фото)
Кристина Решетник с тремя детьми поехала на отдых за границу. Сначала им надо было добраться до аэропорта в Катовице.
Кристина Решетник отправилась с тремя сыновьями на отдых, однако их не пропустили на украинско-польской границе. Об этом жена телеведущего Григория Решетника рассказала в Instagram.
"Без приключений не обошлось. Развернули на границе... Пришлось возвращаться обратно в Украину — скоро расскажу больше об этой ситуации, чтобы у вас не повторилось", — рассказала многодетная мама, однако так и не раскрыла подробностей.
Впоследствии жену и сыновей Григория Решетника таки пропустили на контрольных пунктах Украины и Польши. Они добрались до аэропорта в городе Катовице.
"Всего-навсего 1000 км, и мы в аэропорту. А раньше 20 минут и вылетаешь из Борисполя ... Уже даже забылось, что такое было. Но, несмотря на усталость, дети все равно счастливы, потому что некоторое время поживут в покое", — написала Решетник.
Кроме предыдущих инцидентов, в аэропорту также стало известно, что их рейс задерживается. В какую страну направляется семья, пока неизвестно.
В частности, Кристина Решетник показала талисман своих сыновей в путешествиях. Оказалось, что они никогда не едут куда-то без чемодана-жирафа.
Напомним, Григорий Решетник рассказал, как получил отсрочку от службы.
Также Фокус писал о планах семьи Решетник на пополнение.