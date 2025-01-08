"Розвернули на кордоні": дружину Григорія Решетніка із синами не випустили з України (фото)
Христина Решетнік з трьома дітьми поїхала на відпочинок за кордон. Спочатку їм треба було дістатися до аеропорту в Катовіце.
Христина Решетнік вирушила з трьома синами на відпочинок, проте їх не пропустили на українсько-польському кордоні. Про це дружина телеведучого Григорія Решетніка розповіла в Instagram.
"Без пригод не обійшлося. Розвернули на кордоні… Довелось повертатись назад в Україну – скоро розповім більше за цю ситуацію, щоб у вас не повторилось", – розповіла багатодітна мама, проте так і не розкрила подробиць.
Згодом дружину та синів Григорія Решетніка таки пропустили на контрольних пунктах України та Польщі. Вони дісталися до аеропорту в місті Катовіце.
"Всього-на-всього 1000 км, і ми в аеропорту. А раніше 20 хвилин і вилітаєш із Борисполя…Вже навіть забулось, що таке було. Але, попри втому, діти все одно щасливі, бо деякий час поживуть в спокої", — написала Решетнік.
Окрім попередніх інцидентів, в аеропорту також стало відомо, що їхній рейс затримується. У яку країну прямує родина, поки невідомо.
Зокрема, Христина Решетнік показала талісман своїх синів у подорожах. Виявилося, що вони ніколи не їдуть кудись без валізи-жирафа.
Нагадаємо, Григорій Решетнік розповів, як отримав відстрочку від служби.
Також Фокус писав про плани родини Решетніків на поповнення.