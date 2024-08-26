"Комусь може заздрісно": Григорій Решетнік відповів, як отримав відстрочку від армії (відео)

Григорій Решетнік не приховує, що має можливість виїжджати за кордон, однак, за його словами, він це робить не порушуючи закон.

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Ведучий телеканалу СТБ, проєктів "Холостяк" та "Неймовірна правда про зірок", Григорій Решетнік відповів на закиди у його бік, чому він не на фронті. Свою позицію щодо мобілізації в армію він висловив в інтерв’ю на LIGA Life.

Зокрема, Григорій Решетнік пояснив, що підлягає під категорію багатодітних чоловіків і таким чином має відстрочку від призову в армію.

"Я багатодітний батько, закон придуманий не Григорієм Решетніком, написаний не під Григорія Решетніка. Я пройшов ТЦК, ВЛК. Отримав всі документи. Все, як закон пише. Все пройшов. Сказали, ви багатодітний? Я кажу, так. Я кажу, я Решетнік. Кажуть: добре, добре Григорій, ви багатодітний. Мене не впізнали спочатку у військкоматі. Потім одна жіночка, Григорій, можна з вами сфоткатись?", — розповів Решетнік.

За його словами, він не ховався від військкомату, а пройшов повну процедуру, як Також телеведучий пояснив свої виїзди за межі України.

"Щодо виїзду за кордон. У мене є благодійні аукціони, які я реалізовую за кордоном, ми збираємо гроші. Є моменти, коли можуть бути проєкти комерційного характеру, але я не порушую закон. Я дуже багато допомагаю, роблю це публічно, і не публічно. І я найголовніше, чистий перед самим собою. Тому, що якби я втік, якби я був ухилянтом, якби я порушував закон і була б якась мінімальна корупційна складова, я ж не держслужбовець, а комусь може заздрісно", — сказав телеведучий.

Також Решетнік розповів, що немає бронювання від телеканалу на якому він працює.

"Я не заброньований за якимось принципом телевізійного характеру, чи по родовій лінії, по дружній, кумівській, за законом. Я чесно заробляю гроші, я плачу податки, я працюю в Україні. І це може комусь не подобатись. Хтось живе по іншому", — резюмував ведучий шоу "Холостяк".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська заявила, що готова мобілізуватися до ЗСУ.

Крім цього, Фокус писав, що слідом за Олександром Волошиним з України виїхав його друг-ілюзіоніст Дмитро Євтушенко.