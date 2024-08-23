Аліна Шаманська заявила, що готова мобілізуватися до ЗСУ (відео)

Аліна Шаманська заявила, що згодна долучитися до ЗСУ і працювати у своїй сфері.

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Українська телеведуча та блогерка Аліна Шаманська заявила про наміри долучитися до ЗСУ і пояснила, що стоїть їй на заваді. Про варіанти стати до лав захисників і захисниць України вона озвучила в інтерв'ю ТСН.ua "Наодинці".

Зокрема, на запитання журналістки, чи готова Аліна Шаманська мобілізуватися в армію, вона відповіла "так".

"Чи готова я? Звісно, якщо доведеться, якщо я буду на той момент жити в Україні. Розумієш, тут дуже двозначна історія, бо я готова, якби у мене не було сина, я б абсолютно точно ні ногою з України, залишилася б жити тут. Я готова бути, працювати у пресслужбі ЗСУ. Те, що я вмію добре робити, я готова робити на благо нашої країни й у військовій сфері теж", — пояснила телеведуча.

Також інфлюенсерка висловилася стосовно закінчення війни. Зокрема, на її думку, Україна почала втрачати позиції у війні через зневіру народу, адже українці втратили той запал до перемоги, який спостерігався у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Я відмовляюся вірити, в те, що війна не закінчиться упродовж мого життя. Я абсолютно впевнена і чітко вірю — і кожен українець має в це вірити. Велика проблема, що ми вже частково перестали в це вірити, що перемога ось-ось буде. Але, друзі, якщо ми перестанемо вірити… Енергія як працює? Всесвіт як працює? Якщо ми разом будемо направляти цю потужну віру, яка у нас була на початку повномасштабного вторгнення, оте об’єднання нашої країни і людей… От нам зараз цього дуже не вистачає… єдності… Ми почали це втрачати й одразу почала зникати віра в перемогу. Тому нам передусім треба єднатися і повертати ось цей запал, віру, в те, що ми переможемо", — аргументувала Аліна Шаманська.

31:47 Про кінець війни і чи готова сама мобілізуватися?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шаманська зізналася, що готова взяти дитину з дитячого будинку.

Крім цього, Фокус писав, що Аліна Шаманська розсекретила роман з Вадимом Олійником.