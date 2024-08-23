Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ (видео)

Алина Шаманская заявила, что согласна присоединиться к ВСУ и работать в своей сфере.

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Украинская телеведущая и блогер Алина Шаманская заявила о намерениях присоединиться к ВСУ и объяснила, что стоит на пути. О вариантах встать в ряды защитников и защитниц Украины она озвучила в интервью ТСН.ua "Наедине".

В частности, на вопрос журналистки, готова ли Алина Шаманская мобилизоваться в армию, она ответила "да".

"Готова ли я? Конечно, если придется, если я буду на тот момент жить в Украине. Понимаешь, здесь очень двоякая история, потому что я готова, если бы у меня не было сына, я бы абсолютно точно ни ногой из Украины, осталась бы жить здесь. Я готова быть, работать в пресс-службе ВСУ. То, что я умею хорошо делать, я готова делать на благо нашей страны, и в военной сфере тоже", — пояснила телеведущая.

Также инфлюенсерка высказалась относительно окончания войны. В частности, по ее мнению, Украина начала терять позиции в войне из-за разочарования народа, ведь украинцы потеряли тот пыл к победе, который был в первые дни полномасштабного вторжения.

"Я отказываюсь верить, в то, что война не закончится на период моей жизни. Я абсолютно уверена и четко верю — и каждый украинец должен в это верить. Большая проблема, что мы уже частично перестали в это верить, что победа вот-вот будет. Но, друзья, если мы перестанем верить... Энергия как работает? Вселенная как работает? Если мы вместе будем направлять эту мощную веру, которая у нас была в начале полномасштабного вторжения, то объединение нашей страны и людей... Вот нам сейчас этого очень не хватает... единства... Мы его начали терять и сразу начала теряться вера в победу. Поэтому нам в первую очередь надо объединяться и возвращать вот этот пыл, веру в то, что мы победим", — аргументировала Алина Шаманская.

31:47 О конце войны и готова ли сама мобилизоваться?

Напомним, ранее мы писали, что Шаманская призналась, что готова взять ребенка из детского дома.

Кроме этого, Фокус писал, что Алина Шаманская рассекретила роман с Вадимом Олейником.