Алина Шаманская рассекретила роман с Вадимом Олейником (видео)

Алина Шаманская призналась, что имела роман с известным украинским певцом, однако у них не было счастливого конца.

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Украинская телеведущая и инфлюенсер Алина Шаманская призналась о романе с экс-участником группы "ДиО.фильмы". Подробностями личной жизни она поделилась в интервью ТСН.ua "Наедине".

Алина Шаманская рассказала, что познакомилась с Вадимом Олейником во время выполнения рабочего задания, тогда она работала журналисткой на канале ТОНИС. На интервью пара познакомилась, а после между ними завязались романтические отношения.

По словам Алины Шаманской, тогда она выглядела совсем по-другому, чем сейчас, ведь тогда она была без пластики носа и груди, но все же между ними возникла романтическая связь. Блогер рассказала, что у них было все как у обычных пар, они ходили в кино, гуляли вместе, проводили время. Однако пара скрывала свои отношения от публичности.

Кроме этого, Алина Шаманская рассказала, что до сих пор в своей жизни считает Вадима мужчиной, с которым у нее был самый лучший поцелуй.

"Если бы у меня спросили, с кем был лучший поцелуй, это был Вадим Олейник. Здесь прям... Целуется он... Просто.... Может, мне на тот момент казалось", — рассказала блогерша.

Однако впоследствии пара разбежалась. Причиной этому стало то, что однажды, когда Вадим пригласил ее зайти к нему в гости, она отказалась. Причиной отказа стало то, что Алина комплексовала из-за выпуклости кости на ноге (халюс вальгус). Блогерша призналась, что хотела и была готова к интиму с певцом, но из-за этого комплекса не смогла перебороть себя. Впоследствии пара прекратила общаться, а через несколько лет Алина сделала операцию на ноге и избавилась от неуверенности в себе.

"Я настолько стеснялась этой косточки, что я не зашла домой к парню, в которого была влюблена, с которым мы уже долгое время встречались, потому что мне было стыдно", — призналась Алина Шаманская.

1:42:02 — С кем из публичных людей у вас еще были отношения?

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская официально развелась с мужем после 7 лет брака.