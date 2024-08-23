Аліна Шаманська розсекретила роман з Вадимом Олійником (відео)

Аліна Шаманська зізналася, що мала роман з відомим українським співаком, однак у них не було щасливого кінця.

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Українська телеведуча та інфлюенсерка Аліна Шаманська зізналася про роман з ексучасником гурту "ДіО.фільми". Подробицями особистого життя вона поділилася в інтерв'ю ТСН.ua "Наодинці".

Аліна Шаманська розповіла, що познайомилася з Вадимом Олійником під час виконання робочого завдання, тоді вона працювала журналісткою на каналі ТОНІС. На інтерв’ю пара познайомилася, а після між ними зав’язалися романтичні стосунки.

За словами Аліни Шаманської, тоді вона виглядала зовсім по-іншому, ніж зараз, адже тоді вона була без пластики носа та грудей, але все ж між ними виник романтичний зв’язок. Блогерка розповіла, що у них було все як у звичайних пар, вони ходили в кіно, гуляли разом, проводили час. Однак пара приховувала свої стосунки від публічності.

Крім цього, Аліна Шаманська розповіла, що до сьогодні у своєму житті вважає Вадима чоловіком, з яким у неї був найкращий поцілунок.

"Якби в мене запитали, з ким був найкращий поцілунок, це був Вадим Олійник. Тут прям… Цілується він… Просто…. Може, мені на той момент здавалося", — розповіла блогерка.

Однак згодом пара розбіглася. Причиною цьому стало те, що одного разу, коли Вадим запросив її зайти до нього в гості, вона відмовилася. Причиною відмови стало те, що Аліна комплексувала через випуклість кістки на нозі (халюс вальгус). Блогерка зізналася, що хотіла і була готова до інтиму зі співаком, але через цей комплекс не змогла перебороти себе. Згодом пара припинила спілкуватися, а через кілька років Аліна зробила операцію на нозі і позбулася невпевненості в собі.

"Я настільки соромилася цієї кісточки, що я не зайшла додому до хлопця, в якого була закохана, з яким ми вже тривалий час зустрічалися, бо мені було соромно", — зізналась Аліна Шаманська.

1:42:02 — З ким із публічних людей у вас ще були стосунки?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аліна Шаманська офіційно розлучилася з чоловіком після 7 років шлюбу.