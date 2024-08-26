"Кому-то может завидовать": Григорий Решетник ответил, как получил отсрочку от армии (видео)
Григорий Решетник не скрывает, что имеет возможность выезжать за границу, однако, по его словам, он это делает не нарушая закон.
Ведущий телеканала СТБ, проектов "Холостяк" и "Невероятная правда о звездах", Григорий Решетник ответил на упреки в его сторону, почему он не на фронте. Свою позицию относительно мобилизации в армию он высказал в интервью на LIGA Life.
В частности, Григорий Решетник объяснил, что подлежит под категорию многодетных мужчин и таким образом имеет отсрочку от призыва в армию.
"Я многодетный отец, закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВЛК. Получил все документы. Все, как закон пишет. Все прошел. Сказали, вы многодетный? Я говорю, да. Я говорю, я Решетник. Говорят: хорошо, хорошо Григорий, вы многодетный. Меня не узнали сначала в военкомате. Потом одна женщина, Григорий, можно с вами сфоткаться?", — рассказал Решетник.
По его словам, он не прятался от военкомата, а прошел полную процедуру, как Также телеведущий объяснил свои выезды за пределы Украины.
"Относительно выезда за границу. У меня есть благотворительные аукционы, которые я реализовываю за рубежом, мы собираем деньги. Есть моменты, когда могут быть проекты коммерческого характера, но я не нарушаю закон. Я очень много помогаю, делаю это публично, и не публично. И я самое главное, чист перед самим собой. Потому что если бы я сбежал, если бы я был уклонистом, если бы я нарушал закон и была бы какая-то минимальная коррупционная составляющая, я же не госслужащий, а кому-то может позавидовать", — сказал телеведущий.
Также Решетник рассказал, что нет бронирования от телеканала на котором он работает.
"Я не забронирован по какому-то принципу телевизионного характера, или по родовой линии, по дружеской, кумовской, по закону. Я честно зарабатываю деньги, я плачу налоги, я работаю в Украине. И это может кому-то не нравиться. Кто-то живет по другому",- резюмировал ведущий шоу "Холостяк".
Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ.
Кроме этого, Фокус писал, что вслед за Александром Волошиным из Украинывыехал его друг-иллюзионист Дмитрий Евтушенко.