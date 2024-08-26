"Кому-то может завидовать": Григорий Решетник ответил, как получил отсрочку от армии (видео)

Григорий Решетник не скрывает, что имеет возможность выезжать за границу, однако, по его словам, он это делает не нарушая закон.

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Ведущий телеканала СТБ, проектов "Холостяк" и "Невероятная правда о звездах", Григорий Решетник ответил на упреки в его сторону, почему он не на фронте. Свою позицию относительно мобилизации в армию он высказал в интервью на LIGA Life.

В частности, Григорий Решетник объяснил, что подлежит под категорию многодетных мужчин и таким образом имеет отсрочку от призыва в армию.

"Я многодетный отец, закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВЛК. Получил все документы. Все, как закон пишет. Все прошел. Сказали, вы многодетный? Я говорю, да. Я говорю, я Решетник. Говорят: хорошо, хорошо Григорий, вы многодетный. Меня не узнали сначала в военкомате. Потом одна женщина, Григорий, можно с вами сфоткаться?", — рассказал Решетник.

По его словам, он не прятался от военкомата, а прошел полную процедуру, как Также телеведущий объяснил свои выезды за пределы Украины.

"Относительно выезда за границу. У меня есть благотворительные аукционы, которые я реализовываю за рубежом, мы собираем деньги. Есть моменты, когда могут быть проекты коммерческого характера, но я не нарушаю закон. Я очень много помогаю, делаю это публично, и не публично. И я самое главное, чист перед самим собой. Потому что если бы я сбежал, если бы я был уклонистом, если бы я нарушал закон и была бы какая-то минимальная коррупционная составляющая, я же не госслужащий, а кому-то может позавидовать", — сказал телеведущий.

Также Решетник рассказал, что нет бронирования от телеканала на котором он работает.

"Я не забронирован по какому-то принципу телевизионного характера, или по родовой линии, по дружеской, кумовской, по закону. Я честно зарабатываю деньги, я плачу налоги, я работаю в Украине. И это может кому-то не нравиться. Кто-то живет по другому",- резюмировал ведущий шоу "Холостяк".

Напомним, ранее мы писали, что Алина Шаманская заявила, что готова мобилизоваться в ВСУ.

Кроме этого, Фокус писал, что вслед за Александром Волошиным из Украинывыехал его друг-иллюзионист Дмитрий Евтушенко.