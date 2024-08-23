Вслед за Александром Волошиным из Украины выехал его друг-иллюзионист Дмитрий Евтушенко — блогерша

Дмитрий Евтушенко родом из Донецкой области, однако последние годы жил в столице. Иллюзионист имеет миллионную аудиторию в сети Инстаграм.

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Друг блогера Александра Волошина, который сообщил, что выехал с территории Украины, иллюзионист Дмитрий Евтушенко также больше не в Киеве. Об этом у себя на странице в Инстаграм сообщила блогер и жена певца Ильи Парфенюка Симбочка.

В частности, девушка решила прокомментировать выезд Александра Волошина, а впоследствии рассекретила, что и его друг также смог выехать из Украины.

"Все, что произошло с Волошиным — это ужасно. Но если бы не та история "Я решил эти деньги не отдавать Охматдету" и молчать для этого два дня, чтобы поднять охват (чтобы сделать прогрев контента). После сделанных выводов людей и хейта, конечно с горячим хвостом, он доказал, что все же перевел эти деньги пострадавшим семьям. Он и другие блогеры, которые попали в тот список — было не заслуженно. Исчезновение контента с его страницы — это был прогрев. Но то, что было в этом видео, он прав и все это ужасно. я надеюсь у него все будет хорошо", — написала блогерша.

Симбочка о Волошине и Евтушенко Симбочка о Волошине и Евтушенко Симбочка о Волошине и Евтушенко Симбочка о Волошине и Евтушенко

Однако, по словам Симбочки, план побега был построен задолго до всей произошедшей ситуации, ведь просто так мужчинам из Украины не выехать. Блогер убеждена, что больше года Волошин собирал документы, чтобы смочь это сделать.

Кроме этого, Симбочка заявила, что вслед за Александром выехал его друг Дмитрий Евтушенко.

"Евтушенко уже давно не в Украине, ждите прогрев, чтобы смягчить себе выезд и дальше строить контент на украинскую аудиторию. В его планах пока не светиться нигде, а потом мягко вам сообщить", — добавила Симбочка.

Дмитрий Евтушенко Фото: instagram.com/evtushenko_dima/

Кто такой Дмитрий Евтушенко

Дмитрий Евтушенко родом из города Горловка. Ему 28 лет. Он фокусник-иллюзионист. Имеет в сети инстаграм аудиторию в 1,6 миллиона подписчиков.

После школы Дмитрий из родной Донецкой области переехал в Киев, где поступил в академию эстрадного и циркового искусства. В 2017 году получил профильное образование иллюзиониста.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Волошин подтвердил слухи о выезде из Украины и объяснил свое решение.

Кроме этого, Фокус писал, что Александр Волошин рассекретил, в какую страну уехал.