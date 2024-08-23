Слідом за Олександром Волошиним з України виїхав його друг-ілюзіоніст Дмитро Євтушенко — блогерка

Дмитро Євтушенко родом із Донецької області, однак останніми роками жив у столиці. Ілюзіоніст має мільйонну аудиторію в мережі Інстаграм.

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Друг блогера Олександра Волошина, який повідомив, що виїхав з території України, ілюзіоніст Дмитро Євтушенко також більше не в Києві. Про це у себе на сторінці в Інстаграм повідомила блогерка та дружина співака Іллі Парфенюка Сімбочка.

Зокрема, дівчина вирішила прокоментувати виїзд Олександра Волошина, а згодом розсекретила, що і його друг також зміг виїхати з України.

"Все, що сталося з Волошиним — це жахливо. Але якби не та історія "Я вирішив ці гроші не віддавати Охматдиту" та мовчати для цього два дні, щоб підняти охоплення (щоб зробити прогрів контенту). Після зроблених висновків людей та хейту, звісно з гарячим хвостом, він довів, що все ж таки перевів ці гроші постраждалим сім’ям. Він та інші блогери, які потрапили в той список — було не заслуговано. Зникнення контенту з його сторінки — це був прогрів. Але те, що було в цьому відео, він має рацію та все це жахливо. Я сподіваюся, в нього все буде добре", — написала блогерка.

Сімбочка про Волошина та Євтушенка Сімбочка про Волошина та Євтушенка Сімбочка про Волошина та Євтушенка Сімбочка про Волошина та Євтушенка

Однак, за словами Сімбочки, план втечі був побудований задовго до всієї ситуації, що сталася, адже просто так чоловікам із України не виїхати. Блогерка переконана, що більше року Волошин збирав документи, аби змогти це зробити.

Крім цього Сімбочка заявила, що слідом за Олександром виїхав його друг Дмитро Євтушенко.

"Євтушенко вже давно не в Україні, чекайте прогрів, щоб пом’якшити собі виїзд та далі будувати контент на українську аудиторію. В його планах поки не світитися ніде, а потім м’яко вам повідомити", — додала Сімбочка.

Дмитро Євтушенко Фото: instagram.com/evtushenko_dima/

Хто такий Дмитро Євтушенко

Дмитро Євтушенко родом із міста Горлівка. Йому 28 років. Він фокусник-ілюзіоніст. Має в мережі інстаграм аудиторію в 1,6 мільйона підписників.

Після школи Дмитро з рідної Донецької області переїхав до Києва, де вступив в академію естрадного та циркового мистецтва. У 2017 році отримав профільну освіту ілюзіоніста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Волошин підтвердив чутки про виїзд з України та пояснив своє рішення.

Крім цього, Фокус писав, що Олександр Волошин розсекретив, в яку країну виїхав.