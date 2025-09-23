Сини телеведучого Решетніка навчаються в найпрестижнішій школі Києва: скільки там коштує навчання

Сини Григорія та Христини Решетніків навчаються у Новопечерській школі, що вважається однією з найпрестижніших у Києві. Інформація про вартість навчання відкрита для всіх – її можна знайти на офіційному сайті закладу.

За словами телеведучого Григорія Решетніка, при виборі навчального закладу вони з дружиною керувалися не статусом, а комфортом для дітей. Про це він розповів у проєкті "Тур зірками".

Де навчаються сини Решетніка

"Ми обирали школу не за престижем, а за комфортом. Діти не могли дочекатись, коли підуть до школи, тому що друзі, атмосфера, вчителі. І дуже радісно, що є ось такі можливості. Що стосується фінансів – усе можна на офіційному сайті дізнатись. Найголовніше, що ці всі кошти зароблені чесно, справедливо. Я радий, що є можливість давати дітям якісну освіту", – зазначив Решетнік.

Христина Решетнік додала, що вони з чоловіком намагаються не економити на дітях, створюючи їм максимально комфортні умови.

За її словами, у перші тижні було непросто узгодити заняття, гуртки та спортивні секції, проте зараз графік усталився.

"Дітей намагаємося привчати до самостійності. Насправді класний такий період, хоч дуже складний, але вони нам дають енергію, сили", – сказала Христина.

Скільки коштує навчання в Новопечерській школі

На офіційному сайті закладу оприлюднено ціни на різні формати навчання у 2025–2026 навчальному році.

Очна форма ("Наживо"):

КДП-4 – $11 000 за рік;

КДП-5 – $13 150 за рік;

1–11 класи – $13 750 за рік.

Екстернат:

5–11 класи – $375 за семестр.

Дистанційна форма без бронювання місця:

1–4 класи – $650 за семестр;

5–11 класи – $850 за семестр.

Ціни на навчання в Новопечерській школі Фото: скриншот

