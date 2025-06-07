"Боюся, що ні": телеведучий Решетнік розповів, яку зарплату отримує в університеті (відео)

Український телеведучий Григорій Решетнік розповів про те, що окрім шоу "Холостяк", він отримує зарплату завдяки викладанню в Київському університеті культури та мистецтв. Водночас він додав, що цих коштів йому не вистачає навіть на покриття комуналки.

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Про це він розповів у інтерв'ю блогерці Мирославі Мандзюк.

На запитання про те, що зараз приносить доходи ведучому, то Решетнік згадав серед іншого свою роботу в університеті. Водночас він розкрив розміри оплати своєї праці в стінах закладу вищої освіти.

На запитання блогерки про те, чи вистачає йому коштів, зокрема, на оплату комунальних послуг, Решетнік відповів наступне:

"На комуналку? Ой не знаю, боюся, що ні. Вартість комуналки у нас 5–8 тис. грн, до 10 тис. грн, мабуть. Але взимку ще більше", — розповів телеведучий.

Він також відзначив, що в університеті проводить лекції для студентів від кількох разів на місяць, а буває — раз на кілька місяців.

"Все залежить від графіків. Недавно я був на вступних іспитах, дивився на роботи [студентів]. У нас творчий курс. І так, я скоріше — зірковий майстер, з'являюся на своїх авторських майстеркласах, але працюю зі студентами", — розповів про свою роботу Решетник.

Раніше повідомлялося, що дружину Решетніка не пропустили на кордоні з дітьми. Христина Решетнік розповіла, що її не пропускали на польсько-українському кордоні через зміну правил перетину кордону.

Згодом стало відомо, що Решетнік відпочив у Домінікані, але не афішував це у соцмережах. Він пояснив це тим, що не хоче "засмучувати своїми фото з відпочинку тих, хто не має такої можливості".