Дружина Григорія Решетніка пояснила, чому її з дітьми не пропустили на кордоні

Христина Решетнік прилетіла з трьома синами в Домініканську республіку. Перед цим вони зіткнулися з низкою інцидентів.

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Христина Решетнік пояснила, чому її не пропустили з дітьми на польсько-українському кордоні. Про це дружина телеведучого Григорія Решетніка розповіла в Instagram.

За правилами, багатодітна мама зробила "зелену карту", аби виїхати за кордон на власному авто. Втім, з 1 січня 2025 року почало діяти нове правило: цей документ повинен бути оформлений не в цей самий день, що ви проходите кордон, а заздалегідь. Тому польські прикордонники сказали Христині Решетнік з дітьми повертатися в Україну.

"Я цього не знала, бо я завжди, коли оформляла онлайн "зелену карту", я її оформляла в день від'їзду. Тут, коли я зайшла, я побачила, що її можна оформити лише з наступного дня. Я подумала, окей, оформляю, а там буде видно. Під'їхала до кордону, українці пропустили дуже швидко, а поляки відкривають документи і кажуть: "Вибачайте, назад, розвертаєтесь". Я їм, що в мене троє дітей. Вони ж кажуть розвертатися, повертатися на український кордон, чекати дві години і тоді повертаєтесь назад", — розповіла дружина ведучого шоу "Холостяк".

За дві години наступила нова доба, тому Христина змогла спокійно пройти кордон зі своїми синами.

Христина Решетнік

Багатодітна мама порадила підписникам звернути увагу на нові правила.

Христина Решетнік з трьома синами прилетіла в Домініканську республіку.

"Діти заслужили це", — підписала вона сонячне відео.

Христина Решетнік із синами

Нагадаємо, Христина Решетнік розповіла про інциденти під час подорожі з трьома дітьми.

Також Фокус писав про плани родини Решетніків на поповнення.