Жена Григория Решетника объяснила, почему ее с детьми не пропустили на границе

Кристина Решетник прилетела с тремя сыновьями в Доминиканскую республику. Перед этим они столкнулись с рядом инцидентов.

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Кристина Решетник объяснила, почему ее не пропустили с детьми на польско-украинской границе. Об этом жена телеведущего Григория Решетника рассказала в Instagram.

По правилам, многодетная мама сделала "зеленую карту", чтобы выехать за границу на собственном авто. Впрочем, с 1 января 2025 года начало действовать новое правило: этот документ должен быть оформлен не в этот самый день, когда вы проходите границу, а заранее. Поэтому польские пограничники сказали Кристине Решетник с детьми возвращаться в Украину.

"Я этого не знала, потому что я всегда, когда оформляла онлайн "зеленую карту", я ее оформляла в день отъезда. Здесь, когда я зашла, я увидела, что ее можно оформить только со следующего дня. Я подумала, окей, оформляю, а там будет видно. Подъехала к границе, украинцы пропустили очень быстро, а поляки открывают документы и говорят: "Извините, назад, разворачиваетесь". Я им, что у меня трое детей. Они же говорят разворачиваться, возвращаться на украинскую границу, ждать два часа и тогда возвращаетесь обратно", — рассказала жена ведущего шоу "Холостяк".

Через два часа наступили новые сутки, поэтому Кристина смогла спокойно пройти границу со своими сыновьями.

Кристина Решетник

Многодетная мама посоветовала подписчикам обратить внимание на новые правила.

Кристина Решетник с тремя сыновьями прилетела в Доминиканскую республику.

"Дети заслужили это", — подписала она солнечное видео.

Кристина Решетник с сыновьями

Напомним, Кристина Решетник рассказала об инцидентах во время путешествия с тремя детьми.

Также Фокус писал о планах семьи Решетник на пополнение.