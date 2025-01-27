Григорій Решетнік відпочив у Домінікані, але не афішував це у соцмережах

Подорож родини Решетніків не була без пригод: проблеми з перетином кордону через оформлення "Зеленої карти" та перенесення рейсу. Христина Решетнік поділилася курйозами подорожі в соцмережах.

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Відомий український телеведучий Григорій Решетнік нещодавно разом із сім’єю повернувся з відпочинку в Домініканській Республіці. Проте на відміну від дружини, Христини Решетнік, яка ділилася світлинами з подорожі, сам шоумен вирішив не публікувати кадри з відпустки та не повідомляти про перетин кордону.

У коментарі для проєкту "Ранок у великому місті" Решетнік пояснив пояснив чому приховав цей факт. Свою позицію телеведучий обгрунтував так: "Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих, хто не має такої можливості".

Пригоди під час подорожі Решетніків

Поїздка зіркової сім’ї не обійшлася без несподіванок. Христина Решетнік розповіла, що вони вирушили в подорож власним автомобілем, проте замість очікуваних 16 годин дороги витратили майже добу. Спершу родині не вдалося перетнути кордон із Польщею, тож їм довелося повернутися в Україну. Коли вони все ж таки дісталися до польського міста Катовіце, рейс, на який вони розраховували, перенесли.

Як з’ясувалося, проблеми виникли через нові правила оформлення "Зеленої карти" для виїзду автомобілем за кордон.

"Виявилося, що з 1 січня 2025 року діють нові умови оформлення "Зеленої карти". Я не знала про це, адже завжди купувала її онлайн у день від’їзду. Проте тепер її можна оформити лише з наступного дня. Ми приїхали на кордон, українські прикордонники пропустили нас швидко, а от поляки сказали: "У вас ще дві години до початку дії полісу", і відправили нас назад", – поділилася Христина.

Попри всі труднощі, подорож Решетніків все ж відбулася, і сім’я змогла насолодитися відпочинком.

Нагадаємо, Григорій Решетнік розповів, як отримав відстрочку від служби.

Також Фокус писав про плани родини Решетніків на поповнення.