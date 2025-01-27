Григорий Решетник отдохнул в Доминикане, но не афишировал это в соцсетях

Путешествие семьи Решетник не было без приключений: проблемы с пересечением границы из-за оформления "Зеленой карты" и перенос рейса. Кристина Решетник поделилась курьезами путешествия в соцсетях.

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Известный украинский телеведущий Григорий Решетник недавно вместе с семьей вернулся с отдыха в Доминиканской Республике. Однако в отличие от жены, Кристины Решетник, которая делилась фотографиями из путешествия, сам шоумен решил не публиковать кадры из отпуска и не сообщать о пересечении границы.

В комментарии для проекта "Утро в большом городе" Решетник объяснил объяснил почему скрыл этот факт. Свою позицию телеведущий обосновал так: "Я был рядом со своей семьей, просто не объявлял это публично. Не хочу расстраивать своими фото с отдыха тех, кто не имеет такой возможности".

Приключения во время путешествия Решетников

Поездка звездной семьи не обошлась без неожиданностей. Кристина Решетник рассказала, что они отправились в путешествие на собственном автомобиле, однако вместо ожидаемых 16 часов дороги потратили почти сутки. Сначала семье не удалось пересечь границу с Польшей, поэтому им пришлось вернуться в Украину. Когда они все же добрались до польского города Катовице, рейс, на который они рассчитывали, перенесли.

Как выяснилось, проблемы возникли из-за новых правил оформления "Зеленой карты" для выезда автомобилем за границу.

"Оказалось, что с 1 января 2025 года действуют новые условия оформления "Зеленой карты". Я не знала об этом, ведь всегда покупала ее онлайн в день отъезда. Однако теперь ее можно оформить только со следующего дня. Мы приехали на границу, украинские пограничники пропустили нас быстро, а вот поляки сказали: "У вас еще два часа до начала действия полиса", и отправили нас обратно", — поделилась Кристина.

Несмотря на все трудности, путешествие Решетников все же состоялось, и семья смогла насладиться отдыхом.

Напомним, Григорий Решетник рассказал, как получил отсрочку от службы.

Также Фокус писал о планах семьи Решетников на пополнение.