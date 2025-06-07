"Боюсь, что нет": телеведущий Решетник рассказал, какую зарплату получает в университете (видео)

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о том, что кроме шоу "Холостяк", он получает зарплату благодаря преподаванию в Киевском университете культуры и искусств. В то же время он добавил, что этих средств ему не хватает даже на покрытие коммуналки.

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Об этом он рассказал в интервью блогеру Мирославе Мандзюк.

На вопрос о том, что сейчас приносит доходы ведущему, то Решетник вспомнил среди прочего свою работу в университете. В то же время он раскрыл размеры оплаты своего труда в стенах учреждения высшего образования.

На вопрос блогера о том, хватает ли ему средств, в частности, на оплату коммунальных услуг, Решетник ответил следующее:

"На коммуналку? Ой не знаю, боюсь, что нет. Стоимость коммуналки у нас 5-8 тыс. грн, до 10 тыс. грн, наверное. Но зимой еще больше", — рассказал телеведущий.

Он также отметил, что в университете проводит лекции для студентов от нескольких раз в месяц, а бывает — раз в несколько месяцев.

"Все зависит от графиков. Недавно я был на вступительных экзаменах, смотрел на работы [студентов]. У нас творческий курс. И да, я скорее — звездный мастер, появляюсь на своих авторских мастер-классах, но работаю со студентами", — рассказал о своей работе Решетник.

Ранее сообщалось, что жену Решетника не пропустили на границе с детьми. Кристина Решетник рассказала, что ее не пропускали на польско-украинской границе из-за изменения правил пересечения границы.

Впоследствии стало известно, что Решетник отдохнул в Доминикане, но не афишировал это в соцсетях. Он объяснил это тем, что не хочет "огорчать своими фото с отдыха тех, кто не имеет такой возможности".