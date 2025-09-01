1 вересня під звук сирени: як Джамала, Монатик, Могилевська та інші зірки відвели дітей до школи

Українці в понеділок 1 вересня повели до школи своїх дітей під звуки сирени. Навіть у складних умовах батьки сподіваються на менше уроків у бомбосховищах та бажають наснаги синам та донькам на наступні девʼять місяців.

У соцмережах блогери, співаки, актори показують своїх дітей, які повернулися після трьох місяців літа до науки. Фокус з'ясував, що інфлюенсери побажали своїм дітям та іншим школярам.

Олена Мандзюк

"Мірра пішла у перший клас в рік, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Сьогодні Лад пішов у перший клас під звуки сирен та тривоги. Діти не просто залишаються під час війни в Україні. Але і навчаються, розвиваються, шанують та мріють прославляти Україну. Як же хочеться, щоб вони не росли все своє дитинство у війні!" — написала блогерка з Хмельницького.

Зокрема, Мандзюк показалася із своїм сином-першокласником.

Олена Мандзюк із сином Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Ксенія Мішина

"Дорогі школярі, трохи вам підтримки. Офіційно заявляю: вчитися у ваш час набагато цікавіше, ніж тоді, коли вчилися ми", — написала акторка.

Зірка українських фільмів та серіалів показалася із сином Платоном в одній з київських шкіл.

Ксенія Мішина із сином Фото: instagram/misha.k.ua

Наталя Могилевська

Співачка показалася на рідкісному фото зі старшою донькою Мішель.

"Сьогодні моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала в ліцей здобувати професію. Це дуже важливе рішення. Я обов’язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала. Ps. А тим часом …. 1 вересня — діти в школу, батьки в пляс!" — написала, жартуючи, артистка.

Наталя Могилевська з донькою Фото: nataliya_mogilevskaya

Джамала

Співачка показала святкові фото зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановимта їхніми старшими синами, 7-річним Еміром і 5-річним Селімом.

"Ох, стільки емоцій всередині… Учорашній концерт. А зранку — збори до першого дзвоника. Мене переповнюють почуття вдячності, гордості й натхнення. Натхнення нашими людьми, нашими дітьми, вчителями, батьками. Вітаю всіх із Днем знань!" — написала переможниця Євробачення.

Джамала із сином Фото: Instagram jamalajaaa Син Джамали Фото: Instagram jamalajaaa

Маша Єфросиніна

Син телеведучої та військовослужбовця Тимура Хромаєва Сашко пішов до пʼятого класу. До школи його провели батьки.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином Фото: Instagram mashaefrosinina

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" разом з дружиною Оленою та трьома дітьми показалися на фоні прапора України та з жовто-блакитними квітами.

"Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти", — зазначив музикант.

Тарас Тополя з родиною Фото: instagram.com/tarastopolia/

Дмитро Монатик

Український співак з дружиною Іриною та трьома дітьми сфотографувалися в одній з київських шкіл.

"Усіх з Днем знань! Мріяти, діяти — починай!" — написав артист.

Дмитро Монатик з родиною Фото: Instagram monatik_official

Григорій Решетнік

"Вітаємо усіх з Днем Знань. Бажаємо дітям і батькам легкого навчального року! Та нехай цей рік принесе мир Україні", — зазначив ведучий шоу "Холостяк".

Зокрема, шоумен показався з дружиною та трьома синами в тій же школі, до якої ходять діти Дмитра Монатика.

Григорій Решетнік з родиною Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

Наталка Денисенко

Син української акторки вже пішов до другого класу. До школи його провели мама та тато Андрій Федінчик. Пара нещодавно розлучилася, проте підтримує близькі стосунки заради спільної дитини.

"Синочок вже другокласник. Дякую нашій найкращій вчительці Олені, що ми витримали з легкістю перший рік. Сподіваємося, другий клас буде з ще більшою насолодою і успіхом. Хай наші дітки в цьому році все рідше і рідше стануть ходити в укриття", — зазначила зірка екрану.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином Фото: instagram/natalka_denisenko

Оля Цибульська

Син української співачки Нестор, якого вона дуже рідко показує публіці, пішов до 5-го класу.

"Вперше у 5 клас!!!" — написала артистка.

Оля Цибульська із сином Фото: instagram.com/cybulskaya

Світлана Тарабарова

Син співачки вже другокласник.

"Перший раз у другий клас. Всім школярам бажаємо спокійного учбового року та знань, адже знання це сила", — написала багатодітна мама.

Світлана Тарабарова із сином Фото: instagram/tarabarova

