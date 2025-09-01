Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Українців обурили ціни букетів на 1 вересня – вищі вчительської зарплати (фото)

Квіти на перше вересня в Києві
У Києві продають букет квітів за понад 15 тисяч гривень | Фото: Unsplash

У Києві напередодні 1 вересня помітили ціну на букет, яка шокувала людей. Водночас власниця студії флористики зазначила, що вартість квітів залежить від багатьох факторів.

Related video

У соціальній мережі Tik Tok опублікували відео зі студії флористики-блогерки Анастасії Скальницької. У магазині напередодні першого дзвоника в школах покупцям пропонували букет, зокрема, за понад 15 тисяч гривень.

На ролику показали вітрину студії Freesia в Києві. Крім букету за 15 480 грн, там можна побачити і інші варіанти: квіти за 8 340 грн та 6 400 грн.

Букети квітів на перше вересня
Букети в студії Freesia
Фото: Tik-Tok

Реакції людей на ціни на букети

Люди в коментарях поділились своїми враженнями на шалені ціни. Зокрема, користувачі написали таке:

  • "Ціна за бренд. Це магазин блогера. Ну не коштують ці квіти 15 тисяч"
  • "Це хтось має таку зарплату за місяць, а хтось собі такі ціни встановлює на букет"
  • "Не розумію, чому така ціна за папір? Там тих квітів максимум на 2 тис. по собівартості"
  • "Це дуже дорого. Навіть, якщо в додачу йде стенд, ваза і людина, яка буде доглядати за ними"
  • "Іноді здається, що цей магазин саме для відмивання грошей"
  • "Букет дорожчий за зарплату вчительки"
  • "Скажіть, там в бур'янах золото заховане?"

Що каже власниця магазину

Власниця студії флористики та блогерка Анастасія Скальницька прокоментувала ситуацію. Вона стверджує, що ці дорогі букети не до першого вересня, мовляв, у магазині букети на перший дзвоник коштують від 700 до 2 000 гривень.

Букети на перше вересня
Власниця студії прокоментувала ціни на букети
Фото: Threads

Водночас на сторінці студії в Instagram опублікували фото букетів, ймовірно, до першого вересня. Однак ціни в stories не вказано.

Freesia квіти
Букети від Freesia
Фото: Instagram

Скальницька також додала, що ціна квітів залежить від багатьох факторів, зокрема, на це впливає логістика, ексклюзивність, сорт, висота квітки.

Магазин квітів Скальницької
Скальницька прокоментувала ціни на квіти
Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус також писав, що:

Крім того, зарплата вчителів в 2025 році на 10 тисяч менша за середню в Україні.