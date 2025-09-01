Українців обурили ціни букетів на 1 вересня – вищі вчительської зарплати (фото)
У Києві напередодні 1 вересня помітили ціну на букет, яка шокувала людей. Водночас власниця студії флористики зазначила, що вартість квітів залежить від багатьох факторів.
У соціальній мережі Tik Tok опублікували відео зі студії флористики-блогерки Анастасії Скальницької. У магазині напередодні першого дзвоника в школах покупцям пропонували букет, зокрема, за понад 15 тисяч гривень.
На ролику показали вітрину студії Freesia в Києві. Крім букету за 15 480 грн, там можна побачити і інші варіанти: квіти за 8 340 грн та 6 400 грн.
Реакції людей на ціни на букети
Люди в коментарях поділились своїми враженнями на шалені ціни. Зокрема, користувачі написали таке:
- "Ціна за бренд. Це магазин блогера. Ну не коштують ці квіти 15 тисяч"
- "Це хтось має таку зарплату за місяць, а хтось собі такі ціни встановлює на букет"
- "Не розумію, чому така ціна за папір? Там тих квітів максимум на 2 тис. по собівартості"
- "Це дуже дорого. Навіть, якщо в додачу йде стенд, ваза і людина, яка буде доглядати за ними"
- "Іноді здається, що цей магазин саме для відмивання грошей"
- "Букет дорожчий за зарплату вчительки"
- "Скажіть, там в бур'янах золото заховане?"
Що каже власниця магазину
Власниця студії флористики та блогерка Анастасія Скальницька прокоментувала ситуацію. Вона стверджує, що ці дорогі букети не до першого вересня, мовляв, у магазині букети на перший дзвоник коштують від 700 до 2 000 гривень.
Водночас на сторінці студії в Instagram опублікували фото букетів, ймовірно, до першого вересня. Однак ціни в stories не вказано.
Скальницька також додала, що ціна квітів залежить від багатьох факторів, зокрема, на це впливає логістика, ексклюзивність, сорт, висота квітки.
