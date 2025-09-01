Украинцев возмутили цены букетов на 1 сентября — выше учительской зарплаты (фото)
В Киеве накануне 1 сентября заметили цену на букет, которая шокировала людей. В то же время владелица студии флористики отметила, что стоимость цветов зависит от многих факторов.
В социальной сети Tik Tok опубликовали видео из студии флористики-блогерши Анастасии Скальницкой. В магазине накануне первого звонка в школах покупателям предлагали букет, в частности, за более 15 тысяч гривен.
На ролике показали витрину студии Freesia в Киеве. Кроме букета за 15 480 грн, там можно увидеть и другие варианты: цветы за 8 340 грн и 6 400 грн.
Реакции людей на цены на букеты
Люди в комментариях поделились своими впечатлениями на безумные цены. В частности, пользователи написали следующее:
- "Цена за бренд. Это магазин блогера. Ну не стоят эти цветы 15 тысяч"
- "Это кто-то имеет такую зарплату за месяц, а кто-то себе такие цены устанавливает на букет"
- "Не понимаю, почему такая цена за бумагу? Там тех цветов максимум на 2 тыс. по себестоимости"
- "Это очень дорого. Даже, если в придачу идет стенд, ваза и человек, который будет ухаживать за ними"
- "Иногда кажется, что этот магазин именно для отмывания денег"
- "Букет дороже зарплаты учительницы"
- "Скажите, там в сорняках золото спрятано?"
Что говорит владелица магазина
Владелица студии флористики и блогер Анастасия Скальницкая прокомментировала ситуацию. Она утверждает, что эти дорогие букеты не к первому сентября, мол, в магазине букеты на первый звонок стоят от 700 до 2 000 гривен.
В то же время на странице студии в Instagram опубликовали фото букетов, вероятно, к первому сентября. Однако цены в stories не указаны.
Скальницкая также добавила, что цена цветов зависит от многих факторов, в частности, на это влияет логистика, эксклюзивность, сорт, высота цветка.
