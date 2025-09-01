Украинцев возмутили цены букетов на 1 сентября — выше учительской зарплаты (фото)

В Киеве накануне 1 сентября заметили цену на букет, которая шокировала людей. В то же время владелица студии флористики отметила, что стоимость цветов зависит от многих факторов.

Related video

В социальной сети Tik Tok опубликовали видео из студии флористики-блогерши Анастасии Скальницкой. В магазине накануне первого звонка в школах покупателям предлагали букет, в частности, за более 15 тысяч гривен.

На ролике показали витрину студии Freesia в Киеве. Кроме букета за 15 480 грн, там можно увидеть и другие варианты: цветы за 8 340 грн и 6 400 грн.

Букеты в студии Freesia Фото: Tik-Tok

Реакции людей на цены на букеты

Люди в комментариях поделились своими впечатлениями на безумные цены. В частности, пользователи написали следующее:

"Цена за бренд. Это магазин блогера. Ну не стоят эти цветы 15 тысяч"

"Это кто-то имеет такую зарплату за месяц, а кто-то себе такие цены устанавливает на букет"

"Не понимаю, почему такая цена за бумагу? Там тех цветов максимум на 2 тыс. по себестоимости"

"Это очень дорого. Даже, если в придачу идет стенд, ваза и человек, который будет ухаживать за ними"

"Иногда кажется, что этот магазин именно для отмывания денег"

"Букет дороже зарплаты учительницы"

"Скажите, там в сорняках золото спрятано?"

Что говорит владелица магазина

Владелица студии флористики и блогер Анастасия Скальницкая прокомментировала ситуацию. Она утверждает, что эти дорогие букеты не к первому сентября, мол, в магазине букеты на первый звонок стоят от 700 до 2 000 гривен.

Владелица студии прокомментировала цены на букеты Фото: Threads

В то же время на странице студии в Instagram опубликовали фото букетов, вероятно, к первому сентября. Однако цены в stories не указаны.

Букеты от Freesia Фото: Instagram

Скальницкая также добавила, что цена цветов зависит от многих факторов, в частности, на это влияет логистика, эксклюзивность, сорт, высота цветка.

Скальницкая прокомментировала цены на цветы Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус также писал, что:

Начало нового учебного года в Украине состоялось под звуки сирен.

Нардеп Сергей Бабак заявлял, что украинским школам катастрофически не хватало учебников к 1 сентября.

Кроме того, зарплата учителей в 2025 году на 10 тысяч меньше средней в Украине.