Первый звонок под сирены: в школах меньше первоклашек, часть детей учится дистанционно (видео)

1 сентября в Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги, поэтому школьники начали год из укрытий. Между тем, глава образовательного комитета Сергей Бабак сообщил об уменьшении количества первоклассников и уточнил, сколько детей сейчас учатся дистанционно.

Начало нового учебного года в Украине состоялось под звуки сирен. Утром 1 сентября из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал", во всех регионах прозвучала воздушная тревога. Дети и учителя были вынуждены прервать торжества и перейти в укрытия, в том числе и в метро.

1 сентября в Украине — первый звонок под звуки тревоги

Первый звонок во время тревоги

Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что в этом году обучение начали около 3,5 миллиона учеников. По его словам, 10% школьников учатся дистанционно или по другим формам — это 35 тысяч 361 ребенок с временно оккупированных территорий и 302 тысячи 889 детей, которые находятся за границей.

Сегодня Президент Владимир Зеленский посетил одну из школ Киевской области и пообщался с учениками и педагогами.

1 сентября в Украине — сколько детей пошли в первый класс

Известно, что в этом году в первые классы пошли примерно 252 тысячи детей, тогда как в 2024 году их было 314 тысяч. Таким образом, уменьшение составляет 62 тысячи. Такие данные в интервью изданию "Зеркало недели" привел нардеп Сергей Бабак, который уточнил, что окончательное количество школьников станет известно после 5 сентября, когда школы завершат формирование классов и подадут отчетность.

По словам депутата, главные причины — демографический спад и массовый выезд детей за границу в первые годы полномасштабной войны.

"Хотя в этом году шестилетних почти не вывозят, а некоторые возвращаются, последствия демографических тенденций и предыдущих миграций будут ощущаться еще долго. Количество первоклассников и в дальнейшем будет сокращаться", — подчеркнул он.

