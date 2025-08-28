На глубине трех этажей: в Харькове откроют самую глубокую и самую большую подземную школу

1 сентября в Харькове заработают три подземных школы: две – в Салтовском районе города, еще одна – в Киевском (522 микрорайон).

Одна из этих школ примет 1600 детей в несколько смен и будет работать даже в субботу, сообщает Kharkiv Today со сслыкой на директора департамента образования Харьковского горсовета Ольгу Деменко.

По ее словам, в выходной на уроки будут приходить старшеклассники, а также дети дошкольного возраста для подготовки к первому классу.

"Мы не отказываем никому, делаем гибкий график и "захватываем" субботу. Желающих очень много",– говорит Деменко.

Также одна из построенных школ, которые вот-вот откроются, сооружена на глубине трех этажей, что делает ее самой глубокой в ​​Украине.

На поверхности каждой из подземных школ обустраивают спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол и других спортивных занятий.

Сейчас в городе продолжается строительство еще трех подземных школ, каждая из которых готова примерно на 15%. Деменко отмечает, что мест в этих заведениях почти не осталось, потому что родители записывают своих детей туда еще на этапе проекта.

"Городской голова поставил задачу, чтобы работы были завершены до конца года. Наша задача — чтобы подземная школа была в каждом административном районе. В январе будет готово 10 школ, по одной в каждом районе и две в Салтовском районе, который является самым большим", — сказала Деменко.

Подземные школы в Харькове: что говорят родители

Марина, жительница Харькова, отправляет семилетнюю дочь в первый класс в этом году. Семья живет в Салтовском районе, но ребенка поведут не в подземную школу, а в частную, где обучение проходит пять дней в неделю и есть оборудованное бомбоубежище.

"Подземная школа – хороший и безопасный вариант, но она подходит только если есть дедушки или бабушки, которые смогут водить первоклассника на уроки, или кто-то в семье из родителей не работает", – рассказала она в комментарии Фокусу.

По ее словам, уроки для первоклассников продолжаются 2,5 часа, после чего они переходят на оффлайн. Именно поэтому необходимо, чтобы ребенка было кому отвести на уроки и сразу по их окончании забрать домой. Марина и ее муж работают, а бабушки и дедушки далеко.

Ее знакомая отправляет ребенка в такую школу, и обучение там – четыре дня в неделю для первого класса.

Не школами едиными

Кроме подземных школ, в Харькове уже разработали проект первого подземного детского сада. Ольга Деменко рассчитывает, что городу удастся получить государственную субвенцию и начать строительство.

"Это первый опыт в Украине, и очень хочется, чтобы именно в Харькове удалось его реализовать", – отметила она.

Напомним, что в декабре прошлого года в Запорожье начала функционировать первая школа, расположенная под землей. Учебное заведение было построено всего за шесть месяцев по стандартному проекту ЮНИСЕФ. Школа рассчитана на единовременное пребывание 500 человек, включая учеников, преподавателей и технический персонал.

Ранее сообщалось, как получить от государства 5000 гривен на первоклассника.