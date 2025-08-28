На глибині трьох поверхів: у Харкові відкриють найглибшу і найбільшу підземну школу

1 вересня в Харкові запрацюють три підземні школи: дві — у Салтівському районі міста, ще одна — у Київському (522 мікрорайон).

Одна з цих шкіл прийме 1600 дітей у кілька змін і працюватиме навіть у суботу, повідомляє Kharkiv Today з посиланням на директорку департаменту освіти Харківської міськради Ольгу Деменко.

За її словами, у вихідний на уроки приходитимуть старшокласники, а також діти дошкільного віку для підготовки до першого класу.

"Ми не відмовляємо нікому, робимо гнучкий графік і "захоплюємо" суботу. Охочих дуже багато", — каже Деменко.

Також одна з побудованих шкіл, які ось-ось відкриються, споруджена на глибині трьох поверхів, що робить її найглибшою в Україні.

На поверхні кожної з підземних шкіл облаштовують спортивні майданчики для гри у футбол, баскетбол та інших спортивних занять.

Наразі в місті триває будівництво ще трьох підземних шкіл, кожна з яких готова приблизно на 15%. Деменко зазначає, що місць у цих закладах майже не залишилося, бо батьки записують своїх дітей туди ще на етапі проєкту.

"Міський голова поставив завдання, щоб роботи були завершені до кінця року. Наше завдання — щоб підземна школа була в кожному адміністративному районі. У січні буде готово 10 шкіл, по одній у кожному районі і дві в Салтівському районі, який є найбільшим", — сказала Деменко.

Підземні школи в Харкові: що кажуть батьки

Марина, мешканка Харкова, відправляє семирічну доньку в перший клас цього року. Сім'я мешкає в Салтівському районі, але дитину поведуть не до підземної школи, а до приватної, де навчання відбувається п'ять днів на тиждень і є обладнане бомбосховище.

"Підземна школа — гарний і безпечний варіант, але вона підходить тільки якщо є дідусі чи бабусі, які зможуть водити першокласника на уроки, або хтось у сім'ї з батьків не працює", — розповіла вона в коментарі Фокусу.

За її словами, уроки для першокласників тривають 2,5 години, після чого вони переходять на офлайн. Саме тому необхідно, щоб дитину було кому відвести на уроки й одразу після їх закінчення забрати додому. Марина та її чоловік працюють, а бабусі й дідусі далеко.

Її знайома відправляє дитину в таку школу, і навчання там — чотири дні на тиждень для першого класу.

Не школами єдиними

Крім підземних шкіл, у Харкові вже розробили проєкт першого підземного дитячого садка. Ольга Деменко розраховує, що місту вдасться отримати державну субвенцію і почати будівництво.

"Це перший досвід в Україні, і дуже хочеться, щоб саме в Харкові вдалося його реалізувати", — зазначила вона.

Нагадаємо, що в грудні минулого року в Запоріжжі почала функціонувати перша школа, розташована під землею. Навчальний заклад було побудовано всього за шість місяців за стандартним проєктом ЮНІСЕФ. Школа розрахована на одноразове перебування 500 осіб, включно з учнями, викладачами та технічним персоналом.

Раніше повідомлялося, як отримати від держави 5000 гривень на першокласника.