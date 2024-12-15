Витримає 90% озброєння: у Запоріжжі розпочала роботу перша підземна школа (фото)

Підземна школа в Запоріжжі розрахована на 1000 осіб, які зможуть перейти на очну форму навчання з 1 січня.

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У Запоріжжі почала функціонувати перша школа, розташована під землею. Навчальний заклад було побудовано всього за шість місяців за стандартним проектом ЮНІСЕФ. Школа розрахована на одноразове перебування 500 осіб, включно з учнями, викладачами та технічним персоналом. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

Наприкінці тижня розпочала роботу підземна школа в Запоріжжі в тестовому режимі. Для учнів та їхніх батьків організовано екскурсії закладом, проводяться окремі уроки та позашкільні заходи. Повноцінне навчання в стандартному форматі стартує з 1 січня. У новому приміщенні навчатимуться діти однієї з гімназій Запоріжжя з 1-го по 9-й клас. Раніше заняття проходили тільки онлайн, оскільки школа не мала укриття, необхідного для проведення уроків у змішаному форматі.

У Запоріжжі розпочала роботу перша підземна школа

"Заплановано 500 осіб на зміну. Дві зміни — тисяча дітей. Зараз у нас у школі 654 дитини. У Запоріжжі перебуває 436 дітей. І близько 80% побували тут у школі. Ми провели екскурсії. Зараз тестуємо це приміщення, будемо організовувати навчання", — розповіла директорка навчального закладу Людмила Златова.

За її словами, з 1 січня розпочинається повноцінна робота. У другу зміну планується проведення занять у форматі "урок продовженого дня". Поруч розташований дитячий садок, старша група якого також займатиметься тут, а потім стане нашими першими класами. Якщо залишаться вільні приміщення, іншим школам буде запропоновано проводити в нас різні заходи.

У позанавчальний час і у вихідні в приміщеннях підземної школи в Запоріжжі функціонуватимуть гуртки та секції для позакласного навчання. У школі передбачено 16 класних приміщень. Її будівництво було профінансовано за рахунок субвенцій Міністерства освіти і науки України (80%) і коштів місцевих, обласного та міського бюджетів (20%). Наразі в регіоні триває зведення ще 11 підземних навчальних закладів.

У Запоріжжі розпочала роботу перша підземна школа

До кінця року планується завершити будівництво ще чотирьох шкіл. Навчальний процес розпочнеться, ймовірно, тільки у двох із них, оскільки постачання меблів очікується в січні. Загалом наразі триває будівництво 11 шкіл. Кожна з них, як правило, має площу близько 1300 квадратних метрів, а вартість будівництва становить приблизно 110-115 мільйонів гривень. Однак витрати можуть варіюватися залежно від особливостей ґрунту, геодезичних умов і наявності підземних вод.

"Оскільки ми будувалися за 30 кілометрів від лінії фронту, то типовий проєкт, який ми отримали від ЮНІСЕФ, трохи вдосконалили в частині товщини перекриття. Що може витримати, не буду говорити, але 90% усіх відомих видів озброєння, які використовує ворог, може витримати", — повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров під час екскурсії, організованої для журналістів у новій підземній школі.

Нагадаємо, 4 жовтня Міносвіти повідомило про запровадження безкоштовного харчування для учнів початкових класів на 2024 рік. З бюджету виділили 2 мільярди гривень, які передали місцевим громадам у формі субвенції.

8 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував з 1 січня 2025 року щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати педагогів у розмірі 1000 гривень. З вересня цю виплату планують збільшити до 2000 грн.