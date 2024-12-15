Выдержит 90% вооружения: в Запорожье начала работу первая подземная школа (фото)

Подземная школа в Запорожье расчитана на 1000 человек, которые смогут перейти на очную форму обучения с 1 января.

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В Запорожье начала функционировать первая школа, расположенная под землей. Учебное заведение было построено всего за шесть месяцев по стандартному проекту ЮНИСЕФ. Школа рассчитана на единовременное пребывание 500 человек, включая учеников, преподавателей и технический персонал. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

В конце недели начала работу подземная школа в Запорожье в тестовом режиме. Для учеников и их родителей организованы экскурсии по заведению, проводятся отдельные уроки и внешкольные мероприятия. Полноценное обучение в стандартном формате стартует с 1 января. В новом помещении будут обучаться дети одной из гимназий Запорожья с 1-го по 9-й класс. Ранее занятия проходили только онлайн, так как школа не располагала укрытием, необходимым для проведения уроков в смешанном формате.

В Запорожье начала работу первая подземная школа

"Запланировано 500 человек в смену. Две смены – тысяча детей. Сейчас у нас в школе 654 ребенка. В Запорожье находится 436 детей. И около 80% побывали здесь в школе. Мы провели экскурсии. Сейчас тестируем это помещение, будем организовывать обучение", – рассказала директор учебного заведения Людмила Златова.

По ее словам, с 1 января начинается полноценная работа. Во вторую смену планируется проведение занятий в формате "урок продленного дня". Рядом находится детский сад, старшая группа которого также будет заниматься здесь, а затем станет нашими первыми классами. Если останутся свободные помещения, другим школам будет предложено проводить у нас различные мероприятия.

В неучебное время и по выходным в помещениях подземной школы в Запорожье будут функционировать кружки и секции для внеклассного обучения. В школе предусмотрено 16 классных помещений. Ее строительство было профинансировано за счет субвенций Министерства образования и науки Украины (80%) и средств местных, областного и городского бюджетов (20%). В настоящее время в регионе продолжается возведение еще 11 подземных учебных заведений.

В Запорожье начала работу первая подземная школа

До конца года планируется завершить строительство еще четырех школ. Учебный процесс начнется, вероятно, только в двух из них, так как поставка мебели ожидается в январе. В общей сложности на данный момент ведется строительство 11 школ. Каждая из них, как правило, имеет площадь около 1300 квадратных метров, а стоимость строительства составляет примерно 110–115 миллионов гривен. Однако затраты могут варьироваться в зависимости от особенностей грунта, геодезических условий и наличия подземных вод.

"Поскольку мы строились в 30 километрах от линии фронта, то типичный проект, который мы получили от ЮНИСЕФ, немного усовершенствовали в части толщины перекрытия. Что может выдержать, не буду говорить, но 90% всех известных видов вооружения, которые использует враг, может выдержать", – сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров во время экскурсии, организованной для журналистов в новой подземной школе.

Напомним, 4 октября Минобразования сообщило о введении бесплатного питания для учащихся начальных классов на 2024 год. Из бюджета выделили 2 миллиарда гривен, которые передали местным общинам в форме субвенции.

8 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал с 1 января 2025 года ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате педагогов в размере 1000 гривен. С сентября эту выплату планируют увеличим до 2000 грн.