В Украине все ученики начальных классов будут питаться в школах бесплатно: правительство выделило средства

Ранее горячими обедами обеспечивали только детей льготных категорий. На полученные средства школы могут организовывать питание для учащихся самостоятельно или же сотрудничать с предприятиями, занимающимися предоставлением услуг питания на выезде.

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С октября правительство обеспечит бесплатным одноразовым питанием всех учеников 1-4 классов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Для этого на 2024 год из бюджета выделено было 2 миллиарда гривен, которые будут переданы местным общинам в форме субвенции.

Ранее, как отмечается, горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий, а финансирование покрывалось за счет местных бюджетов.

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Отмечается, что механизм распределения средств субвенции утвержден Кабмином и обеспечит одинаковые условия для организации питания во всех учреждениях общего среднего образования страны.

Субвенция может быть использована как для приобретения продуктов питания, так и для оплаты услуг кейтеринга или аутсорсинга.

Горячее питание организуется для всех учащихся с 1 по 4 классы, где организован процесс очного обучения или сочетается очное с дистанционным.

При этом, как подчеркивается, стоимость горячего питания для учащихся начальных классов не должна превышать стоимость для учащихся 5-12 классов.

Напомним, ранее Верховная Рада отказалась согласовывать централизованное изготовление золотых медалей для выпускников школ. На эти цели в бюджет Минобразования хотело заложить более 5 млн грн.

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