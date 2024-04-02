Правительство выделило дополнительные 2,5 млрд грн на построение бомбоубежищ в школах

Больше всего средств потратят в Донецкой и Запорожской области. Кроме того, 1 млрд грн выделяют на обустройство укрытий в медицинских учреждениях.

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Кабинет министров Украины на заседании 2 апреля выделил дополнительные 5,6 млрд грн за возведение фортификационных сооружений, из них 2,5 млрд грн — на построение надежных бомбоубежищ в учебных заведениях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В этом году выделяем еще 2,5 млрд грн. Таким образом планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тыс. учеников", — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что еще 1 млрд грн Кабмин предусмотрел на обустройство укрытий в больницах.

Больше всего средств пойдет на возведение фортификационных сооружений в Донецкой области — 1,1 млрд грн, более 1 млрд грн — для Запорожской области, 1,5 млрд грн — для Сумщины, 300 млн грн — для Николаевщины и 400 млн грн — для Херсонщины.

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Кроме того, Шмыгаль поблагодарил партнеров из Японии за поддержку.

"От Японии через Всемирный банк Украина получила 70 млн долларов в рамках проекта HEAL Ukraine. Это средства на возмещение расходов по программе медицинских гарантий. Благодарны японским друзьям за лидерство в поддержке Украины", — добавил премьер-министр.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров Украины уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины. Бывшая чиновница поблагодарила за четыре года совместной работы Дмитрия Кулебу.

27 марта в правительстве рассказали об убытках, которые понесла окружающая среда из-за удара российских оккупантов по Днепровской ГЭС. В частности, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец утверждает, что ориентировочные убытки окружающей среде из-за российской атаки по ДнепроГЭС уже превысили сумму 140 млн гривен.