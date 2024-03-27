В Кабмине назвали сумму ущерба для окружающей среды из-за удара РФ по ДнепроГЭС

Экоинспекторы ГЭИ зафиксировали засорение почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны.

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В правительстве Украины рассказали об убытках, которые понесла окружающая среда из-за удара российских оккупантов по Днепровской ГЭС. В частности, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец утверждает, что ориентировочные убытки окружающей среде из-за российской атаки по ДнепроГЭС уже превысили сумму 140 млн гривен.

Чиновник напомнил, что ДнепроГЭС получила повреждения 22 марта. По результатам обследования экоинспекторы ГЭИ зафиксировали засорение почв и пятно нефтепродуктов приблизительной массой 0,5 тонны. Стрелец уверяет, что по состоянию на сейчас ситуация уже стабильна.

"Сейчас ни в одной точке уже не наблюдается увеличение содержания нефтепродуктов. Сотрудники Госэкоинспекции и Госводагентства в дальнейшем осуществляют ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС", — подчеркнул Стрелец.

Отдельно министр рассказал, что происходит с отходами от разрушения, которые образуются из-за постоянных обстрелов территории Украины российской армией. Глава ведомства отметил, что по состоянию на сейчас во всех регионах Украины образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений.

Напомним, что во время массированного обстрела по Украине 22 марта российская армия атаковала ДнепроГЭС 8 ракетами. Известно о попадании по машинному залу и по плотине станции. Тогда же в пресс-службе ЧАО "Укргидроэнерго" отрицали угрозу прорыва плотины ДнепроГЭС, однако в результате повреждения из-за атаки ее работу пришлось остановить.

По словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, на быстрое восстановление ДнепроГЭС рассчитывать не стоит, поскольку только для изготовления агрегатов с нуля нужно от 18 до 24 месяцев. В то же время удар РФ по ДнепроГЭС привел к вреду для экологии, в частности из-за утечки нефтепродуктов в реку Днепр.