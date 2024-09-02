Подземные школы, выбитые окна, дистанционное обучение: как дети Украины начали учебный год во время войны

В столице в результате обстрела повреждены школы в Шевченковском и Святошинском районах. В Харькове детей отправили в подземелье. А в прифронтовых регионах обучение будет проходить онлайн.

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2 сентября в Украине начался учебный год. Но Россия ударила по крупнейшим городам Украины ракетами. Неизвестно, была ли цель уничтожить учебные заведения, но точно была попытка испортить маленьким украинцам начало учебного года, ведь хорошо известна мания Владимира Путина "привязывать" обстрелы к датам. Фокус разбирался, как прошел праздник первого звонка по разным регионам Украины.

В основном все регионы Украины можно разделили на несколько категорий по формам обучения: детей будут пытаться обучать смешанно: офлайн и онлайн. Разрешения обучать детей в школе получили те заведения, где есть укрытие. В прифронтовых районах дети будут учиться дистанционно. А в отдаленных от фронта районах — в местные школы пошло много вынужденных переселенцев.

Обстрелы в Киеве

В ночь на 2 сентября ВС РФ осуществила ракетный удар по Киеву. В нескольких районах упали обломки, загорелись здания и авто, в частности павильон станции метро "Святошин". В Киеве в результате утренней ракетной атаки повреждены окна в двух школах. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Городской голова заявил, что речь идет об учебных заведениях в Шевченковском и Святошинском районах. Серьезно повреждена Детско-юношеская спортивная школа МАУП.

Поврежденное здание МАУП Фото: ГСЧС

"Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", — отметил Кличко.

Российские агрессоры атаковали украинскую столицу ракетами различных типов, всего этих ракет было около двух десятков.

Также из-за утренней атаки серьезно пострадал Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым.

Подземные школы Харькова

В Харькове 200 первоклассников пошли в первую подземную школу, построенную в Индустриальном районе, всего ее будут посещать в две смены 1100 детей. Харьков был атакован Россией, серьезно поврежден Дворец спорта, который не подлежит восстановлению.

В подземной школе в Индустриальном районе были оборудованы классы, ресурсная комната, заведение получило современную компьютерную технику, мультимедийные экраны, 3D-принтер.

Дети в подземной школе Харькова Фото: Накипело

Директор гимназии №88 Валентина Пухлий отметила, что очень рада тому, что дети будут учиться оффлайн.

"Мы не испугались взрывов (рано утром Индустриальный район был под ударом РФ — ред.), тех обстрелов, которые переживает наш город. Мы с доброй душой, с настроением принимаем детей в этом учебном заведении. Конечно, мы никогда не думали, что будем учить под землей, но в этой школе созданы все условия, заведение имеет все — от информационных технологий, техники до мебели", — сказала женщина.

Подземная школа в Харькове

По ее словам, в школе должны были учиться по 450 детей в две смены, однако набрано уже 1100 учеников, и вероятно, их количество увеличится.

Уроки для самых младших школьников будут длиться по 35 минут. Три дня дети будут учиться в подземной школе, два — дистанционно.

Фото: УНИАН

В Харькове физически находятся 53 тысячи школьников (на 2 тыс. больше, чем в прошлом учебном году) и 75% учителей (в начале 2023 года этот показатель составлял 60%). Всего в учреждениях общего среднего образования будут учиться 102,5 тыс. детей, из них 5,5 тыс. офлайн: в шести школах при метрополитене, подземной школе и двух противорадиационных укрытиях.

В Днепре обучение будет смешанным

На Днепровщине обучение сегодня начали более 318 000 школьников. В школах области будут реализовываться различные формы обучения.

Об этом сообщил начальник Днипроова Сергей Лысак. По словам чиновника, новые знания ученики будут получать в разных форматах. Больше всего в смешанном, потому что так будет работать почти 57% учебных заведений. Еще 28% — очно, остальные дистанционно.

Вынужденные переселенцы пошли в школы Ужгорода

2024/2025 учебный год начали в учебных заведениях Ужгорода — здесь будут учиться 16 627 учеников, из них более 1900 — вынужденные переселенцы.

Начало учебного года в Ужгороде

Еще 729 детей будут посещать частные заведения. В 1 класс пошли 1378 школьников. Об этом пишет горсовет.

В Кропивницком будут учить без осенних каникул

2 сентября, в Кропивницком начали работу 38 общеобразовательных учебных заведений.

В целом обучение начали 24 750 школьников, из которых 14 519 учатся в первую смену, 5921 — во вторую, 300 — в третью смену. Кроме того, 1855 школьников получают знания дистанционно, 2155 — экстерном и на семейной форме обучения.

В школах Кропивницкого в первом семестре следующего учебного года будет два выходных в неделю. Осенние каникулы отменили.

Первый семестр закончится 13 декабря, каникулы продлятся месяц, второй учебный семестр начнется 13 января 2025 года.

Сейчас в учебных заведениях города есть 115 мест, которые рассчитаны на 21116 мест. Это на 670 мест больше, чем в начале прошлого учебного года и на 6000 мест больше, чем в 2022 году.

74% учебных заведений имеют генераторы на случаи отключения света.

Смешанное обучение в Николаеве из-за обстрелов

На Николаевщине открылись 75% учебных заведений. Об этом сказал начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Он добавил, что в этих заведениях комиссионно было проверено укрытие и выдано разрешение на начало обучения.

"Те, что прошли проверку и разрешены к открытию, — это 295 учебных заведений из 418. Это 75%. Примерно 75 тысяч учеников сегодня пошли учиться офлайн или в смешанной форме", — сказал Виталий Ким.

Посменное обучение в Запорожье

В Запорожье, которое постоянно обстреливают российские войска, обучение организовать удалось только посменно. Об этом рассказал глава ЗОВА Иван Федоров.

"К сожалению, мы не можем предоставить возможность всем 46 тысячам учеников ежедневно ходить офлайн в школу. Они будут ходить посменно. Какой-то класс будет ходить одну неделю в месяц, другой класс будет ходить две недели в месяц, но точно уже они будут учиться в смешанном формате... все обучение будут происходить исключительно в укрытиях, поэтому дети будут находиться в безопасности", — подчеркнул чиновник. Федоров сообщил, что власти стремятся вернуть в школы всех 55 тысяч учеников, поэтому продолжается строительство подземных школ. Первые из них откроются уже осенью, что позволит добавить более 8 тысяч мест для офлайн-обучения.

Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский, который вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом посетили первый тематический урок в одном из учебных заведений Запорожья.

Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф в Запорожье Фото: Офис президента

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров напомнил Зеленскому и Схоофу, что Запорожье расположено близко к фронту и ежедневно находится под обстрелами со стороны РФ, поэтому для обеспечения учебного процесса обустраивают аудитории в укрытиях.

По его словам, в регионе реализуют программу по строительству подземных школ. До конца года планируют обустроить еще восемь заведений в укрытиях. Это позволит получать знания офлайн более 6 тыс. учеников. А на уроках защиты страны детей учат основам оказания первой помощи, минно-взрывной безопасности и правилам обращения с опасными предметами.

В Одессе 1 сентября прошло с учебной тревогой

В Одессе учебный год начался без традиционных линеек. А детей сразу повели в бомбоубежища. Это была учебная тревога, но первоклашкам следовало понять, как они должны вести себя во время воздушных тревог и обстрелов со стороны России. Дети будут учиться в две смены. Кроме одесситов, в школах города много детей, которые вместе с родителями были вынуждены покинуть свои родные дома.

Последствия одного из обстрелов Одессы

"У нас много переселенцев, мы насколько это возможно — принимаем всех и стараемся помочь. Наши ученики приехали из Николаева, Херсона, Мариуполя и Харькова", — говорит Елена Слинчак, директор одной из местных школ.

На Сумщине будут учиться дистанционно

В прифронтовых Сумах, дети будут учиться дистанционно. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил о последствиях ракетной атаки россиян по учебным заведениям областного центра:

"Это преступление в очередной раз доказывает, что враг коварный и его цель — уничтожить наших людей и наше будущее — детишек. Поэтому из соображений безопасности решением совета обороны области пока учебные заведения на Сумщине будут работать в дистанционном режиме", — заявил Артюх. Только во время российского обстрела 1 сентября были ранены семь человек, среди них трое детей.

Россия постоянно обстреливает Сумы Фото: Советник / Telegram

По смешанной форме смогут учиться ученики тех учреждений общего среднего образования, где обустроены противорадиационные укрытия и приняты соответствующие акты об их готовности. Об этом сообщила начальник управления образования Шостинского горсовета Наталья Сергейко.

По ее данным, ученики 13 из 24 учреждений общего среднего образования Шосткинской громады могут по желанию учиться в противорадиационных укрытиях. В укрытия на очное обучение придут 1 105 учеников учреждений общего среднего образования.

Уничтожены десятки школ на Херсонщине

2 сентября на правобережье Херсонщины только три школы и один детский сад начали работать оффлайн. Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

В то же время в онлайн формате в этом году будут учиться 58 тысяч школьников с Херсонщины.

Уничтожена уникальная Зеленая школа на Херсонщине Фото: Роман Мрочко/Facebook

Ранее на Херсонщине планировали возобновить обучение в смешанной форме в семи учебных заведениях, расположенных в Херсонской, Белозерской, Чернобаевской, Дарьевской и Высокопольской громадах.

Но из-за российской агрессии на правобережье Херсонщины повреждены 289 учебных заведений. Еще 68 — разрушены полностью. В 2024-2025 учебном году образовательным процессом в Херсонской громаде планируют охватить более 22 тысяч учеников.

В самой громаде сейчас проживает 4680 детей, за границей — 10 915. В первый класс в этом году набрали 1 096 первоклашек, из них в Херсоне сейчас проживает 344 ребенка.

Напомним, Фокус писал о том, как подготовить ребенка к школе. Обязательной теперь является "тревожная сумочка", которую ребенок будет брать с собой в укрытие.