Підземні школи, вибиті вікна, дистанційне навчання: як діти України почали навчальний рік під час війни

У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені школи у Шевченківському та Святошинському районах. У Харкові дітей відправили до підземелля. А у прифронтових регіонах навчання проходитиме онлайн.

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2 вересня в Україні розпочався навчальний рік. Але Росія вдарила по найбільшим містам України ракетами. Невідомо, чи була мета знищити навчальні заклади, але точно була спроба зіпсувати маленьким українцям початок навчального року, адже добре відома манія Володимира Путіна "прив'язувати" обстріли до дат. Фокус розбирався, як пройшло свято першого дзвоника по різним регіонам України.

Здебільшого всі регіони України можна поділити на кілька категорій за формами навчання: дітей намагатимуться навчати змішано: офлайн та онлайн. Дозволи навчати дітей у школі отримали ті заклади, де є укриття. У прифронтових районах діти навчатимуться дистанційно. А у віддалених від фронту районах – до місцевих шкіл пішло багато вимушених переселенців.

Обстріли в Києві

В ніч проти 2 вересня ЗС РФ здійснила ракетний удар по Києву. У кількох районах впали уламки, загорілися будівлі та авто, зокрема павільйон станції метро "Святошин". У Києві внаслідок ранкової ракетної атаки пошкоджено вікна в двох школах. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова заявив, що йдеться про навчальні заклади у Шевченківському та Святошинському районах. Серйозно пошкоджена Дитячо-юнацька спортивна школа МАУП.

Пошкоджена будівля МАУП Фото: ДСНС

"Комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався", – зазначив Кличко.

Російські агресори атакували українську столицю ракетами різних типів, загалом цих ракет було близько двох десятків.

Також через ранкову атаку серйозно постраждав Ісламський культурний центр Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим.

Підземні школи Харкова

У Харкові 200 першокласників пішли до першої підземної школи, побудованої в Індустріальному районі, загалом її відвідуватимуть у дві зміни 1100 дітей. Харків був атакований Росією, серйозно пошкоджено Палац спорту, який не підлягає відновленню.

У підземній школі в Індустріальному районі було обладнано класи, ресурсну кімнату, заклад отримав сучасну комп'ютерну техніку, мультимедійні екрани, 3D-принтер.

Діти в підземній школі Харкова Фото: Накипіло

Директорка гімназії №88 Валентина Пухлій зауважила, що дуже рада тому, що діти навчатимуться офлайн.

"Ми не злякалися вибухів (рано-вранці Індустріальний район був під ударом РФ — ред.), тих обстрілів, які переживає наше місто. Ми з доброю душею, з настроєм приймаємо дітей у цьому закладі освіти. Звісно, ми ніколи не думали, що будемо навчати під землею, але в цій школі створені всі умови, заклад має все — від інформаційних технологій, техніки до меблів", — сказала жінка.

Підземна школа у Харкові

За її словами, у школі мали навчатися по 450 дітей у дві зміни, однак набрано вже 1100 учнів, і ймовірно, їх кількість збільшиться.

Уроки для наймолодших школярів триватимуть по 35 хвилин. Три дні діти навчатимуться у підземній школі, два — дистанційно.

Фото: УНІАН

У Харкові фізично перебувають 53 тисячі школярів (на 2 тис. більше, ніж у минулому навчальному році) та 75% вчителів (на початку 2023 року цей показник становив 60%). Загалом у закладах загальної середньої освіти навчатимуться 102,5 тис. дітей, із них 5,5 тис. офлайн: у шести школах при метрополітені, підземній школі та двох протирадіаційних укриттях.

У Дніпрі навчання буде змішаним

На Дніпровщині навчання сьогодні розпочали понад 318 000 школярів. В школах області реалізовуватимуться різні форми навчання.

Про це повідомив начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак. За словами посадовця, нові знання учні здобуватимуть у різних форматах. Найбільше у змішаному, бо так працюватиме майже 57% закладів освіти. Ще 28% – очно, інші дистанційно.

Вимушені переселенці пішли в школи Ужгорода

2024/2025 навчальний рік розпочали у закладах освіти Ужгорода – тут навчатимуться 16 627 учнів, із них понад 1900 – вимушені переселенці.

Початок навчального року в Ужгороді

Ще 729 дітей відвідуватимуть приватні заклади. До 1 класу пішли 1378 школярів. Про це пише міськрада.

У Кропивницькому навчатимуть без осінніх канікул

2 веpесня, у Кpопивницькому pозпочали pоботу 38 загальноосвітніх навчальних закладів.

Загалом навчання pозпочали 24 750 школяpів, із яких 14 519 навчаються у пеpшу зміну, 5921 – у дpугу, 300 – у тpетю зміну. Окpім того, 1855 школяpів здобувають знання дистанційно, 2155 – екстеpном і на сімейній фоpмі навчання.

У шкoлах Крoпивницькoгo у першoму семестрі наступнoгo навчальнoгo рoку буде два вихідних на тиждень. Осінні канікули скасували.

Перший семестр закінчиться 13 грудня, канікули триватимуть місяць, другий навчальний семестр рoзпoчнеться 13 січня 2025 рoку.

Наpазі у закладах освіти міста є 115 укpиттів, які pозpаховані на 21116 місць. Це на 670 місць більше, ніж на початку минулого навчального pоку та на 6000 місць більше, ніж у 2022 pоці.

74% закладів освіти мають генератори на випадки відключення світла.

Змішане навчання у Миколаєві через обстріли

На Миколаївщині відкрились 75% навчальних закладів. Про це сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він додав, що в цих закладах комісійно було перевірено укриття і видано дозвіл на початок навчання.

"Ті, що пройшли перевірку і дозволені до відкриття, – це 295 навчальних закладів із 418. Це 75%. Приблизно 75 тисяч учнів сьогодні пішли навчатися офлайн чи в змішаній формі", – сказав Віталій Кім.

Позмінне навчання у Запоріжжі

У Запоріжжі, яке постійно обстрілюють російські війська, навчання організувати вдалось тільки позмінно. Про це розповів очільник ЗОВА Іван Федоров.

"На жаль, ми не можемо надати можливість всім 46 тисячам учнів щодня ходити офлайн до школи. Вони будуть ходити позмінно. Якийсь клас буде ходити один тиждень на місяць, інший клас буде ходити два тижні на місяць, але точно вже вони будуть навчатися у змішаному форматі… всі навчання будуть відбуватися суто в укриттях, тож діти будуть знаходитись в безпеці", — наголосив чиновник. Федоров повідомив, що влада прагне повернути до шкіл усіх 55 тисяч учнів, тому продовжується будівництво підземних шкіл. Перші з них відкриються вже восени, що дозволить додати понад 8 тисяч місць для офлайн-навчання.

Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, який разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Володимир Зеленський та прем"єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у Запоріжжі Фото: Офіс президента

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров нагадав Зеленському та Схоофу, що Запоріжжя розташоване близько до фронту й щодня перебуває під обстрілами з боку РФ, тому для забезпечення навчального процесу облаштовують аудиторії в укриттях.

За його словами, у регіоні реалізують програму з будівництва підземних шкіл. До кінця року планують облаштувати ще вісім закладів в укриттях. Це дасть змогу здобувати знання офлайн понад 6 тис. учнів. А на уроках захисту країни дітей навчають основ надання першої допомоги, мінно-вибухової безпеки та правил поводження з небезпечними предметами.

У Одесі 1 вересня пройшло з навчальною тривогою

В Одесі навчальний рік розпочався без традиційних лінійок. А дітей одразу повели до бомбосховищ. Це була навчальна тривога, але першачкам слід було зрозуміти, як вони мають поводитись під час повітряних тривог та обстрілів з боку Росії. Діти навчатимуться в дві зміни. Окрім одеситів, у школах міста багато дітей, які разом із батьками були змушені покинути свої рідні домівки.

Наслідки одного з обстрілів Одеси

"У нас багато переселенців, ми наскільки це можливо — приймаємо усіх та намагаємося допомогти. Наші учні приїхали з Миколаєва, Херсона, Маріуполя та Харкова", — каже Олена Слинчак, директорка однієї із місцевих шкіл.

На Сумщині навчатимуться дистанційно

У прифронтових Сумах, діти навчатимуться дистанційно. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив про наслідки ракетної атаки росіян по закладам освіти обласного центру:

"Цей злочин вчергове доводить, що ворог підступний і його мета – знищити наших людей і наше майбутнє – діточок. Тому з міркувань безпеки рішенням ради оборони області поки заклади освіти на Сумщині працюватимуть у дистанційному режимі", — заявив Артюх. Тільки під час російського обстрілу 1 вересня було поранено сім людей, серед них троє дітей.

Росія постійно обстрілює Суми Фото: Радник / Telegram

За змішаною формою зможуть навчатися учні тих закладів загальної середньої освіти, де облаштовані протирадіаційні укриття і прийняті відповідні акти щодо їх готовності. Про це повідомила начальник управління освіти Шостинської міськради Наталія Сергейко.

За її даними, учні 13 з 24 закладів загальної середньої освіти Шосткинської громади мають змогу за бажанням навчатися у протирадіаційних укриттях. До укриттів на очне навчання прийдуть 1 105 учнів закладів загальної середньої освіти.

Знищені десятки шкіл на Херсонщині

2 вересня на правобережжі Херсонщини лише три школи та один дитячий садок почали працювати офлайн. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Водночас в онлайн форматі цього року навчатимуться 58 тисяч школярів з Херсонщини.

Знищена унікальна Зелена школа на Херсонщині Фото: Роман Мрочко/Facebook

Раніше на Херсонщині планували відновити навчання у змішаній формі в семи закладах освіти, розташованих у Херсонській, Білозерській, Чорнобаївській, Дар’ївській та Високопільській громадах.

Але через російську агресію на правобережжі Херсонщини пошкоджено 289 закладів освіти. Ще 68 – зруйновані повністю. У 2024-2025 навчальному році освітнім процесом у Херсонській громаді планують охопити більше 22 тисяч учнів.

У самій громаді наразі проживає 4680 дітей, за кордоном – 10 915. У перший клас цього року набрали 1 096 першачків, з них у Херсоні зараз проживає 344 дитини.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як підготувати дитину до школи. Обов'язковою тепер є "тривожна торбочка", яку дитина братиме із собою до укриття.