В Україні всі учні початкових класів харчуватимуться у школах безоплатно: уряд виділив кошти

Раніше гарячими обідами забезпечували лише дітей пільгових категорій. На отримані кошти школи можуть організовувати харчування для учнів самостійно або ж співпрацювати з підприємствами, що займаються наданням послуг харчування на виїзді.

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Від жовтня уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням усіх учнів 1–4 класів. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Для цього на 2024 рік з бюджету виділено було 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

Раніше, як зазначається, гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів.

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Наголошується, що механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабміном та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

Субвенція може бути використана як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг кейтерингу чи аутсорсингу.

Гаряче харчування організовується для всіх учнів з 1 по 4 класи, де організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним.

При цьому, як підкреслюється, вартість гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість для учнів 5-12 класів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада відмовилася погоджувати централізоване виготовлення золотих медалей для випускників шкіл. На ці цілі у бюджет Міносвіти хотіло закласти понад 5 млн грн.

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