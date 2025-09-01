Перший дзвоник під сирени: у школах менше першачків, частина дітей вчиться дистанційно (відео)

1 вересня в Україні пролунали сигнали повітряної тривоги, тож школярі почали рік з укриттів. Тим часом голова освітнього комітету Сергій Бабак повідомив про зменшення кількості першокласників та уточнив, скільки дітей нині навчаються дистанційно.

Початок нового навчального року в Україні відбувся під звуки сирен. Уранці 1 вересня через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал", у всіх регіонах пролунала повітряна тривога. Діти та вчителі були змушені перервати урочистості й перейти до укриттів, зокрема й у метро.

1 вересня в Україні — перший дзвоник під звуки тривоги

Перший дзвоник під час тривоги

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що цього року навчання розпочали близько 3,5 мільйона учнів. За його словами, 10% школярів навчаються дистанційно або за іншими формами — це 35 тисяч 361 дитина з тимчасово окупованих територій та 302 тисячі 889 дітей, які перебувають за кордоном.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський відвідав одну зі шкіл на Київщині та поспілкувався з учнями та педагогами.

Зеленський у школі

1 вересня в Україні — скільки дітей пішли до першого класу

Наразі відомо, що цього року до перших класів пішли приблизно 252 тисячі дітей, тоді як у 2024 році їх було 314 тисяч. Таким чином, зменшення становить 62 тисячі. Такі дані в інтерв’ю виданню "Дзеркало тижня" навів нардеп Сергій Бабак, який уточнив, що остаточна кількість школярів стане відома після 5 вересня, коли школи завершать формування класів і подадуть звітність.

За словами депутата, головні причини — демографічний спад і масовий виїзд дітей за кордон у перші роки повномасштабної війни.

"Хоча цього року шестирічних майже не вивозять, а дехто повертається, наслідки демографічних тенденцій і попередніх міграцій відчуватимуться ще довго. Кількість першокласників і надалі скорочуватиметься", – наголосив він.

