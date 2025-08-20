Украинским школам катастрофически не хватает учебников к 1 сентября, — нардеп

Только 51% учебников для 8-х классов НУШ доставлены в учебные заведения за две недели до начала учебного года. Такие данные на основе мониторинга "Института модернизации содержания образования" обнародовал председатель парламентского комитета по образованию Сергей Бабак.

Как сообщил Бабак, анализ базируется на основе данных по состоянию на 18 августа.

По данным мониторинга, из запланированных 8,7 миллионов экземпляров для 8-х классов НУШ в школы реально попало лишь 4,4 миллиона.

"Из 2,8 миллиона экземпляров по новому механизму доставили пока 307 тысяч. Это 10,64%", — констатировал Бабак, ссылаясь на данные государственного научного учреждения.

Сергей Бабак также сообщил, что государственный бюджет в этом году предусматривал выделение средств на печать 30 тысяч учебников, напечатанных шрифтом Брайля для учеников с нарушениями зрения. Однако фактическая ситуация с обеспечением выглядит критической: сейчас заключено всего 6 договоров на изготовление 6 549 экземпляров. Еще более тревожной является информация о доставке — по состоянию на сегодня ни один из этих учебников еще не поступил в школы.

Эта проблема носит системный характер, поскольку для слабовидящих детей учебники, напечатанные шрифтом Брайля, являются единственным возможным инструментом для обучения. Отсутствие таких специальных изданий фактически лишает этих учеников доступа к качественному образованию на равных условиях.

