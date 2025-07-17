Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло

Министр национального образования Польши Барбара Новацкая призвала Украину пересмотреть школьные учебники по истории из-за подачи темы Волынской трагедии. Она считает, что отдельные формулировки противоречат современному состоянию польско-украинских отношений и требуют срочного пересмотра.

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Польское агентство PAP сообщило, что министр Барбара Новацкая обратилась к министру образования Украины Оксену Лисовому из-за содержания украинских учебников по истории. Ее беспокойство касается освещения Волынской трагедии 1943-1947 годов.

Министр отметила содержание учебника "История Украины" для 10 класса, изданного в 2023 году и призвала украинского министра образования принять немедленные меры — пересмотреть школьные учебники по истории и подготовить новые, которые бы учитывали чувствительные аспекты польско-украинских отношений.

Также она напомнила, что в обеих странах действует двусторонняя польско-украинская экспертная комиссия по совершенствованию учебников истории и географии, которая занимается согласованием образовательного контента. В этом контексте Новацкая предложила изменить правила ее работы, чтобы каждая сторона могла предлагать учебники, вызывающие общий интерес.

Кроме того, Новацкая вспомнила, что во время 24-го заседания этой Комиссии в Ужгороде, которое состоялось в январе, один из украинских участников предложил создать совместный учебник по истории. Она призвала украинскую сторону определиться относительно возможного изменения регламента комиссии и начала подготовки такой совместной книги.

Как сообщал Фокус, президент Польши считает бессмысленным то, что украинцы почитают ОУН-УПА.

Фокус писал, что 22 ноября 2022 года, на 90-м году жизни умер политзаключенный и сын командующего УПА Юрий Шухевич.