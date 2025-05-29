"Они — военные преступники": президент Польши считает нелепым то, что украинцы почитают ОУН-УПА

Украинцы мало знают о Волынской трагедии, ведь коммунисты десятилетиями скрывали информацию о ней, а представители ОУН-УПА — это военные преступники и убийцы.

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Об этом в интервью для Channel Zero заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Когда я приезжаю в Украину, а меня приветствуют люди с повязками в цветах флага Бандеры — это нелепо", — сказал Дуда.

По его словам, Польша никогда не примет законы Украины, в которых ОУН-УПА считаются "борцами за свободу Украины".

"Для нас они просто обычные военные преступники, убийцы, геноцидники, и именно так мы всегда будем их называть", — отметил Дуда.

Он также вспомнил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы признал, что мало знает о Волынской трагедии, потому что он родился при Советском Союзе и во время его обучения в школе и других учебных заведениях об этом не говорили.

"Вот в чем проблема: в том, что на самом деле коммунисты десятилетиями фактически замалчивали, скрывали это преступление, и об этом нет никакого знания в украинском обществе", — подчеркнул Дуда.

Напомним, в феврале Дуда заявил, что завершение войны в Украине может спровоцировать рост международной преступности.

24 апреля Анджей Дуда заявил, что в российско-украинской войне не может не быть победителей, ведь обе стороны должны будут прибегнуть к уступкам.