"Вони — військові злочинці": президент Польщі вважає безглуздям те, що українці шанують ОУН-УПА

Українці мало знають про Волинську трагедію, адже комуністи десятиліттями приховували інформацію про неї, а представники ОУН-УПА — це військові злочинці та вбивці.

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Про це в інтерв’ю для Channel Zero заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Коли я приїжджаю в Україну, а мене вітають люди з пов’язками в кольорах прапора Бандери — це безглуздо", — сказав Дуда.

За його словами, Польща ніколи не прийме закони України, в яких ОУН-УПА вважаються "борцями за свободу України".

"Для нас вони просто звичайні військові злочинці, вбивці, геноцидники, і саме так ми завжди будемо їх називати", — зазначив Дуда.

Він також пригадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який нібито визнав, що мало знає про Волинську трагедію, бо він народився за Радянського Союзу й під час його навчання у школі та інших закладах освіти про це не говорили.

"Ось у чому проблема: у тому, що насправді комуністи десятиліттями фактично замовчували, приховували цей злочин, і про це немає жодного знання в українському суспільстві", — наголосив Дуда.

Нагадаємо, в лютому Дуда заявив, що завершення війни в Україні може спровокувати зростання міжнародної злочинності.

24 квітня Анджей Дуда заявив, що у російсько-українській війні не може не бути переможців, адже обидві сторони повинні будуть вдатися до поступок.