"Всі мають чимось поступитися": Дуда дав власний рецепт закінчення війни в Україні

У війні України та Росії може не бути переможців – адже обидві сторони повинні будуть вдатися до поступок. Тому в цій ситуації потрібен певний компроміс, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

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Про це Дуда заявив у інтерв’ю Euronews.

"Тут має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто для досягнення миру, на мою особисту думку, треба визнати, що жодна зі сторін не зможе оголосити про свою перемогу у цій війні, адже кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде чимось поступитися", – сказав Анджей Дуда.

І зауважив: "Україні також доведеться в певному сенсі вдатися до поступок… ймовірно, це станеться. Але до якого ступеня? На це у мене немає відповіді".

Ще президент Польщі вважає американського колегу Дональда Трампа єдиним, хто може вплинути на очільника Кремля Путіна.

"Станом на сьогодні я дійшов однозначного висновку: немає нікого, крім Сполучених Штатів, хто міг би зупинити Володимира Путіна… Лише американський тиск може дійсно покласти край цій війні та допомогти у досягненні миру", – наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його головною проблемою наразі є домовленість з президентом України Володимиром Зеленським щодо миру в Україні. Трамп стверджував, що Росія нібито є готовою до мирної угоди, а з українською стороною "домовитися складніше".

Також Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання про статус окупованого Росією Криму, – мовляв, у нього "немає фаворитів" у питаннях, пов’язаних з війною.