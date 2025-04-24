"Все должны что-то уступить": Дуда дал собственный рецепт окончания войны в Украине

В войне Украины и России может не быть победителей — ведь обе стороны должны будут пойти на уступки. Поэтому в этой ситуации нужен определенный компромисс, считает президент Польши Анджей Дуда.

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Об этом Дуда заявил в интервью Euronews.

"Здесь должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто для достижения мира, по моему личному мнению, надо признать, что ни одна из сторон не сможет объявить о своей победе в этой войне, ведь каждая сторона в каком-то смысле должна будет что-то уступить", — сказал Анджей Дуда.

И отметил: "Украине также придется в определенном смысле прибегнуть к уступкам... вероятно, это произойдет. Но до какой степени? На это у меня нет ответа".

Еще президент Польши считает американского коллегу Дональда Трампа единственным, кто может повлиять на главу Кремля Путина.

"По состоянию на сегодня я пришел к однозначному выводу: нет никого, кроме Соединенных Штатов, кто мог бы остановить Владимира Путина... Только американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь в достижении мира", — подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его главной проблемой сейчас является договоренность с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире в Украине. Трамп утверждал, что Россия якобы готова к мирному соглашению, а с украинской стороной "договориться сложнее".

Также Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о статусе оккупированного Россией Крыма, — мол, у него "нет фаворитов" в вопросах, связанных с войной.