Польща вимагає від МОН переписати підручники з історії України: що сталося

Міністерка національної освіти Польщі Барбара Новацька закликала Україну переглянути шкільні підручники з історії через подачу теми Волинської трагедії. Вона вважає, що окремі формулювання суперечать сучасному стану польсько-українських відносин і потребують термінового перегляду.

Related video

Польське агентство PAP повідомило, що міністерка Барбара Новацька звернулася до міністра освіти України Оксена Лісового через зміст українських підручників з історії. Її занепокоєння стосується висвітлення Волинської трагедії 1943–1947 років.

Міністерка наголосила на змісті підручника "Історія України" для 10 класу, виданого у 2023 році й закликала українського міністра освіти вжити негайних заходів – переглянути шкільні підручники з історії та підготувати нові, які б враховували чутливі аспекти польсько-українських відносин.

Також вона нагадала, що в обох країнах діє двостороння Польсько-українська експертна комісія з удосконалення підручників з історії та географії, яка займається погодженням освітнього контенту. У цьому контексті Новацька запропонувала змінити правила її роботи, щоб кожна сторона могла пропонувати підручники, що викликають спільний інтерес.

Крім того, Новацька згадала, що під час 24-го засідання цієї Комісії в Ужгороді, яке відбулося у січні, один з українських учасників запропонував створити спільний підручник з історії. Вона закликала українську сторону визначитися щодо можливої зміни регламенту комісії та початку підготовки такої спільної книги.

Як повідомляв Фокус, президент Польщі вважає безглуздям те, що українці шанують ОУН-УПА.

Фокус писав, що 22 листопада 2022 року, на 90-му році життя помер політв'язень та син командувача УПА Юрій Шухевич.