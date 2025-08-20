Українським школам катастрофічно не вистачає підручників до 1 вересня, — нардеп

Лише 51% підручників для 8-х класів НУШ доставлено до навчальних закладів за два тижні до початку навчального року. Такі дані на основі моніторингу "Інституту модернізації змісту освіти" оприлюднив голова парламентського комітету з освіти Сергій Бабак.

Як повідомив Бабак, аналіз базується на основі даних станом на 18 серпня.

За даними моніторингу, із запланованих 8,7 мільйонів примірників для 8-х класів НУШ до шкіл реально потрапило лише 4,4 мільйона.

"Із 2,8 мільйона примірників за новим механізмом доставили поки 307 тисяч. Це 10,64%", – констатував Бабак, посилаючись на дані державної наукової установи.

Сергій Бабак також повідомив, що державний бюджет цього року передбачав виділення коштів на друк 30 тисяч підручників, надрукованих шрифтом Брайля для учнів з порушеннями зору. Однак фактична ситуація з забезпеченням виглядає критичною: наразі укладено лише 6 договорів на виготовлення 6 549 примірників. Ще більш тривожною є інформація про доставку – станом на сьогодні жоден із цих підручників ще не надійшов до шкіл.

Ця проблема має системний характер, оскільки для дітей із вадами зору підручники, надруковані шрифтом Брайля, є єдиним можливим інструментом для навчання. Відсутність таких спеціальних видань фактично позбавляє цих учнів доступу до якісної освіти на рівних умовах.

