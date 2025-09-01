Зарплата вчителів на 10 тисяч менша за середню в Україні: у чому причина

З 1 вересня в Україні вдвічі збільшиться розмір доплати вчителям за роботу в несприятливих умовах праці. Однак навіть з урахуванням цієї надбавки зарплата педагогів залишається однією з найнижчих у країні.

Related video

У липні 2025 року середня зарплата у сфері освіти становила 16 029 грн, що на понад 10 тисяч менше за середню по країні — 26 499 грн. Менше за освітян отримують тільки працівники культури, мистецтва та розваг (14 468–14 873 грн). Для порівняння: у поштово-кур'єрській сфері зарплата сягає 19 589 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "Еспресо".

За даними Державної служби статистики, доплату за несприятливі умови праці для вчителів було запроваджено на початку 2025 р., і тоді вона становила 1300 грн (приблизно 1000 грн "на руки"). З 1 вересня її розмір збільшиться вдвічі — до 2600 грн. Ця надбавка поширюється на педагогів шкіл, гімназій, ліцеїв, спеціальних і корекційних закладів, а також їхніх структурних підрозділів.

Зарплати вчителів формуються з безлічі доплат: за стаж (10–30%), за класне управління (20–25%), перевірку зошитів (10–20%), завідування кабінетами і лабораторіями (10–20%). Існує також доплата за престижність професії (5–30%), але на місцях вона часто або не виплачується зовсім, або обмежується мінімальними сумами.

Головна проблема криється в низькій базовій ставці, встановленій Єдиною тарифною сіткою. Так, молодий учитель без категорії отримує оклад лише 6396 грн, що є нижчим за мінімальну зарплату. Навіть педагог вищої категорії має базовий оклад лише 8505 грн. У цих умовах численні надбавки та доплати не здатні забезпечити гідний рівень доходу.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року спалахнув скандал через залякування дітей у садочку. Вихователі закладу "Зернятко" в Івано-Франківську погрожували трирічним дітям. Обурені батьки звернулися до поліції, і слідчі порушили справу про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

21 серпня Фокус передавав, що в Україні розширюють програму безкоштовного гарячого харчування для школярів. Уже з вересня безплатні обіди отримуватимуть усі учні початкових класів, а також школярі 5–11 класів у прифронтових громадах.