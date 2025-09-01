Популярний український блогер Пустовіт вдруге одружився: хто його нова обраниця (фото)

Ігор Пустовіт відсвяткував друге весілля. Його обраницею стала Вікторія, з якою він офіційно зареєстрував шлюб у серпні.

Related video

29 серпня Ігор Пустовіт вдруге уклав шлюб – блогер одружився з Вікторією, повідомивши про це у своєму Instagram. Святкування відбулося в Івано-Франківську, де мешкає пара. Церемонія проходила під відкритим небом серед мальовничої природи.

Особливий момент свята потрапив на відео, яке опублікував блогер: він розчулився, коли вперше побачив свою кохану у весільному образі.

Наречена вразила розкішною сукнею від бренду Tanya Grig Bridal, розшитою перлинами та паєтками ніжного відтінку шампань. Доповнили образ довга фата та букет білих квітів. Ігор обрав класичний чорний смокінг з білою сорочкою та метеликом.

Весілля Ігоря та Вікторії Фото: Instagram

На урочистості були присутні найближчі родичі та друзі. Також на святі були діти Ігоря від першого шлюбу з інфлюенсеркою Сашею Бо – Данило та Євген. Блогер поділився сімейним фото з дружиною та синами.

Ігор Пустовіт зі сім"єю Фото: Instagram

Ігор Пустовіт вдруге одружився: хто його нова дружина

Новою дружиною Ігоря Пустовіта стала блогерка на ім'я Вікторія, на її сторінці в Instagram понад 178 тисяч підписників.

Блогерка Вікторія Фото: Instagram

Пара публічно продемонструвала свої стосунки в лютому 2025 року, а у травні 2025 року Ігор освідчився дівчині.

Пропозиція Вікторії Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше Ігор Пустовіт був одружений з блогеркою Сашею Бо. Їхнє розлучення стало скандалом у 2021 році.

Нещодавно стався ще один скандал: український гуморист та ветеран війни Віктор Розовий відверто розповів про особисте життя і причини розлучення з Ольгою Мерзлікіною.

Крім того, українська співачка Камалія показалася на весіллі своєї сестри-військової.