Булімія, аборт і маленький член. Як Ігор Пустовіт відповів на звинувачення Саші Бо

Саша Бо та Ігор Пустовіт ще недавно були ідеальною парою. Сьогодні вони демонструють навиворіт красиве кохання, не добираючи виразів. "Займатися з тобою сексом — це як дивитися в порожнечу!", "Ти без мене ніхто, я тебе взяв ніким" — це, мабуть, найбільш м'яке.

В інтернеті палахкотить скандал: два відомих українських блогери, Ігор Пустовіт і його дружина Олександра Пустовіт (Саша Бо), які ще недавно представляли не інакше як ідеальну пару, з'ясовують стосунки. Звучать звинувачення в шантажі, взаємних образах і приниженні. Саша Бо, яка подала на розлучення, стверджує, що колишній чоловік дорікав її тим, що дівчина страждає булімією і хворіла на туберкульоз — і навіть примушував зробити у зв'язку з цим аборт. Ігор Пустовіт у відповідному інтерв'ю все це заперечує, розповідаючи свою версію подій.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як Ігор Пустовіт відповів на звинувачення дружини

Для початку блогер опублікував пост у соцмережах, у якому заявив, що все, що розповіла Саша Бо, "зіграно і змонтовано красиво, з усіма вирваними з контексту вставками, зі спотворенням фактів, з вигадками і прикрасами, зі сльозами, щоб персонажа ще й стало шкода".

"Будь-який детектор брехні просто згорів би від перевантаження, якби він був там присутній", — резюмував Пустовіт.

[ + – ] Скріншот повідомлення Ігоря Пустовіта

Через тиждень після того, як Саша Бо відвела душу в інтерв'ю Маші Єфросиніній, Ігор Пустовіт дав інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну, у якому розповів, що Саша Бо переінакшила його слова. І що про булімію, від якої страждає дружина, він спочатку навіть не здогадувався і взагалі сам пережив чимало неприємних моментів.

[ + – ] Інтерв'ю Саші Бо Маші Єфросиніній з'явилося 14 вересня, 20 вересня Ігор Пустовіт відповів відвертою розмовою зі Славою Дьоміним

"Вона в стосунки зайшла з булімією". Ігор Пустовіт про залежність дружини

"Саша страждає булімією протягом 8 років, — каже Ігор Пустовіт, зазначаючи: йому неприємно було, що в інтерв'ю Маша Єфросиніна про цей факт згадала побіжно, без пояснень. — Вони не зупинилися на тому, що це не тільки фізичний розлад, але і психічний. Людина живе у вічному стресі, вона чогось боїться, вона завжди шукає, де б поїсти. Вони в інтерв'ю дуже добре і дуже грамотно подають: "Я йому зізналася про булімію, і він мене почав шантажувати". Ти як собі це уявляєш ? Моя улюблена дружина розповідає мені про свою проблему, а я такий: "Огооо, тут тобі хана?!" Чому вони не розповідають про те, що я сам дізнався про булімію і вона в стосунки зайшла з булімією?" — риторично запитав Пустовіт у Слави Дьоміна.

Важливо

"Я вибрала емоції": 18-річна Юлія Вербинець у рейтингу "Найвпливовіші жінки України"

Ігор повідомив, що запідозрив недобре, коли харчувалися вони з дружиною однаково, але на 15 кілограмів поправився тільки він. Про те, що в дружини є проблеми, блогер нібито дізнався, коли залишив удома увімкнений диктофон — і почув на запису, що Саша викликала кур'єра доставки їжі, а потім її нудило. Крім того, Саша не могла пояснити чоловікові, куди зникає їжа у великих обсягах під час його відсутності.

Про аб'юз і приниження: "Прала одяг окремо, не пускала в туалет"

За словами Ігоря Пустовіта, аб'юз і знущання були і з боку Саші Бо. Наприклад, блогер розповів, що колишня дружина не дозволяла йому витиратися білими рушниками, прала його одяг окремо від свого, заявляючи, що їй осоружний його піт, і навіть забороняла користуватися туалетом у їхній квартирі.

Ігор повідомив: щоб зрозуміти, як себе поводити, він навіть звертався до психолога. І просив тещу вплинути на Сашу. "Мама іноді намагалася на неї вплинути. Але вона використовує проти мами той же прийом, що і проти мене: "Ах, ви зрадники, ви хочете мене в чомусь переконати, йди собі з ним говорити", — заявив блогер.

[ + – ] Ігор Пустовіт, Саша Бо та їхні сини Данило і Євген Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Ігор Пустовіт із синами Фото: Instagram sashaabo

Окремо блогер прокоментував слова Олександри Пустовіт про те, що він нібито побажав їй померти від раку шлунка.

"Знаєш, як це було? Вона мені в кімнаті каже: "Ти — дно, і ти вже нічого собі в цьому житті ні на що не заробиш! А я зароблю ще на 20 будинків і на 20 салонів". Я кажу: "Ти рак шлунка швидше заробиш, якщо не будеш лікуватися!" Так це було проговорено", — заявив Пустовіт і зізнався, що дружина принижувала його.

"У тебе маленький член" — "А може, у тебе просто відро?"

"Ти не розумієш, які я приниження пережив у цих відносинах, — розповів Пустовіт в інтерв'ю Славі Дьоміну. — Тобі твоя колись говорила, що в тебе маленький член? А мені — разів десять. Вона почала це говорити після двох років. Я їй кажу: "Слухай, ти ж розумієш, що він не зменшився з моменту, коли ми одружилися? Ти виходила за мене. У мене все в порядку з членом, тобто, все ок. Я можу показати", — емоційно висловився блогер і навів як приклад одну зі сварок, під час якої чоловік і жінка обмінювалися образами.

Важливо

Мовчання чоловіків. Чому ніхто не говорить про проблеми насильства над "сильною статтю" в Україні

"Займатися з тобою сексом — це як дивитися в порожнечу, і ти зі своєю маленькою п ... ською навряд чи когось знайдеш". А я їй кажу: "Слухай, ти мене вже замахала зі своєю маленькою п ... ською. Може, у тебе просто відро? Скільки можна мене принижувати", — розповів блогер і заявив, що сексуального життя з дружиною могло не бути тижнями або місяцями.

Також він розповів, що про аборт вони говорили, коли з'ясувалося, що його дружина хвора на туберкульоз у закритій формі. Олександра повинна була приймати багато ліків, і Ігор боявся за ненароджену дитину. Саме тому, за його словами, вони і обговорювали ймовірність аборту, але він ні до чого Сашу Бо не примушував.

Пустовіт також показав відео, на якому Саша Бо кричала на синів. Блогер повідомив, що його дружина постійно підвищувала голос на дітей навіть через найменший проступок. І ця атмосфера стала однією з причин, чому Саша Бо та Ігор Пустовіт вирішили розлучитися.

Важливо

Онлайн-рейтинг "Топ-50 блогерів України": остаточні результати голосування

"Мільйони-мільйони". Як Саша Бо та Ігор Пустовіт ділитимуть майно

Тепер Саша Бо та Ігор Пустовіт повинні пройти через суд (він відбудеться не раніше 30 вересня) і розділ майна. Ігор хоче отримати будинок, тому що залишає колишній дружині два робочі бізнеси, гроші на картках, а це "мільйони-мільйони", і все обладнання для салонів. Пустовіт вважає, що він заслужив будинок, тому що допомагав своїй дружині з усім контентом її блогу, що принесло їй гроші і підписників.

З чого все почалося: інтерв'ю Саші Бо

Саша Пустовіт, або Саша Бо ще на початку літа дала інтерв'ю відомій телеведучій Маші Єфросиніній, у якому звинуватила свого чоловіка в аб'юзивній поведінці. Незабаром блогерка повідомила, що подала на розлучення.

[ + – ] Ігор Пустовіт, Саша Бо та їхні сини Данило і Євген Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт Фото: Instagram sashaabo

Для шанувальників пари, яка в Instagram роками створювала картинку ідеального шлюбу, новина прозвучала приголомшливо. Нагадаємо, мешканка Івано-Франківська Олександра Пустовіт (Саша Бо, sashaabo) — популярна в Україні інста-мама і перша україномовна блогерка, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в соцмережі. Блог дівчина веде з 2016 року, на її акаунт підписані 2 мільйони користувачів. Саша Бо пише про виховання синів — Данила (2016) і Євгена (2018), про догляд за собою і своїм здоров'ям, ці пости чергуються зі знімками з вечірок і міркуваннями про життя. Олександра також займається бізнесом: їй належать салон краси і клініка естетичної хірургії.

У рейтингу блогерів Фокуса Саша Бо посіла 18 місце.

[ + – ] Блогерка Саша Пустовіт (Саша Бо) Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Блогерка Саша Бо Фото: Instagram sashaabo

З івано-франківським блогером і ведучим Ігорем Пустовітом Олександра прожила в шлюбі п'ять років.

Подробиці скандального інтерв'ю Саші Бо Маші Єфросиніній

У вересні Саша Бо знову прийшла на інтерв'ю до Маші Єфросиніної та розповіла, що чоловік знущався з неї, весь їхній ідеальний шлюб — фікція, а насправді дівчина вісім разів збирала речі, щоб піти від чоловіка. Але сім разів поверталася, і тільки останній скандал став насправді останнім. Пара сильно посварилася перед розставанням.

[ + – ] Інтерв'ю Саші Бо (Олександри Пустовіт) Маші Єфросиніній

Саша розповіла, що, поки вона спала, Ігор розблокував її телефон і прочитав листування з подругою і з мамою, де Саша скаржилася на чоловіка і називала його мудаком.

"Він мене будить і питає: "Ти мені зраджуєш? Кажи правду. Доведи". Почалися такі питання — і про маму, і про подружку. О 4 ранку я взяла ключі і втекла з дому, тому що не могла більше це слухати. Діти спали вдома, але я розуміла, що він їх не зачепить", — зізналася Саша Пустовіт, поскаржившись також, що чоловік досить злопам'ятний.

"Ти без мене ніхто, я тебе взяв ніким". Саша Бо розповіла про хейтерство

"Чоловік — мій найбільший хейтер. Такого бруду, як від нього, я не чула від всіх людей за ці роки. Він б'є найболючіше словами. Він усі ці роки говорив мені: "Ти без мене ніхто", "Я тебе взяв ніким", "Якби не я", "Це все я". Колись він мені купив рекламу в Соні Стужук за 100 доларів — я цю рекламу не можу 6 років йому відпрацювати. Він мені постійно її згадує", — розповіла Саша Бо.

Саша Бо про розділ майна з Пустовітом

Тепер, коли чоловік і жінка-блогери розлучаються, вони безперестанку сперечаються через майно. Саша Бо стверджує, що Ігор Пустовіт хоче забрати їхній сімейний будинок, але вона проти, оскільки вклала в нього більше.

"Він претендує на майно, але я йому ніколи нічого не шкодувала. Ми залишаємо по машині кожному, бізнес мені, а салон і будинок — навпіл. Я буду воювати тільки за дітей. Вони повинні жити з мамою, але я не проти, щоб хлопчики бачилися з татом хоч кожен день", — говорить Саша Бо.

Саша Бо про шантаж, булімію і туберкульоз

За словами Саші, Ігор почав її шантажувати, щоб вона підписала всі документи і змінила прізвище. Зокрема, він почав погрожувати тим, що розповість, що колишня дружина страждає від булімії. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка.

"Усі про це дізналися. Він знімав мене, коли в мене були напади, а тепер цим шантажує. Я йому нічого поганого не зробила, а він так поводиться зі мною. Він навіть бажав мені померти від раку шлунка, хоча знав, що для мене це болюча тема", — розповіла Саша Бо.

Також Ігор Пустовіт, за словами блогерки, погрожував розповісти, що вона хворіла на туберкульоз. Під час першої вагітності Олександра потрапила в лікарню з лихоманкою. Після того, як зробили рентген і аналізи, стало зрозуміло, що Саша Бо хворіла на закриту форму туберкульозу легенів. Незважаючи на запевнення лікарів, що захворювання не зашкодить плоду, Ігор Пустовіт і його мати нібито вимагали від Олександри зробити аборт. Вона на це не погодилася і народила здорову дитину, сина Данила.

[ + – ] Блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт Фото: Instagram sashaabo [ + – ] Блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт Фото: Instagram sashaabo

Саша Бо написала в Instagram, де пояснила, що їхній з Ігорем шлюб погубили знецінення, неповага, гроші і глибокі приховані образи. Але не зради, як думали деякі.

"Усі ці роки наші відносини котились у прірву. Та я ніколи не могла собі дозволити те, що дозволяє зараз він. Я мовчала на публіку і могла обговорити і поплакатись тільки найближчим. Мені боляче. Він додає масла у вогонь мемчиками у сторіс і продовжує шантажувати. Я просила це припинити, бо я мама його дітей, і нашим синам цей бруд дійде через роки від третіх осіб ... Але це продовжується по сьогоднішній день. ... Як низько. Нікому не побажаю відчути це на собі. Коли доводиться виносити найболючіше на загал заради того, аби захиститися", — написала Олександра Пустовіт.

Постійні читачі Саші Бо в Instagram пам'ятають, що рік тому дівчина писала у своєму блозі зовсім інші речі — що вони рідко сваряться з чоловіком, ніколи не роблять цього при дітях і що їм знадобилося п'ять років, щоб навчитися розмовляти і чути одне одного. "Через те, що я не хотіла чути Ігоря, ми ледь не розлучилися", — писала Саша Бо.

Нагадаємо, раніше в аб'юзі та насильстві колишня дружина звинуватила відомого телеведучого Андрія Джеджулу. Юлія Леус дала відверте інтерв'ю телеведучій Анні Олицькій у програмі "Без комплексів". І розповіла, як Джеджула бив і принижував її навіть під час вагітності. Ведучий усе заперечує.