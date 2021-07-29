"Бив і підкидав у каву наркотики": ексдружина телеведучого Андрія Джеджули дала відверте інтерв'ю

Юлія Леус в інтерв'ю розповіла свою версію того, яким був її шлюб із популярним шоуменом Андрієм Джеджулою. У відповідь ведучий заявив, що його колишня дружина "не може заспокоїтися" і їй варто звинуватити його і в "руйнуванні Трої".

Юлія Леус дала відверте інтерв'ю телеведучій Ганні Олицькій у програмі "Без комплексів". Юлія й Андрій Джеджула зустрічалася деякий час, одружилися в 2017 році. Однак після почалися скандали, і Юлія Леус пішла від Андрія Джеджули.

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Всі перипетії своїх стосуків пара розкривала на своїх сторінках у соцмережах. Однак повноцінне інтерв'ю жінка дала вперше.

Дитинство Юлії Леус і рання вагітність

У бесіді з Олицькою, Юлія розповіла, що її дитинство в Хмельницькому було нелегким: її батько бив її матір, часто був нетверезий. Мати кілька разів йшла від нього, однак поверталася, не знайшовши підтримки у своїй сім'ї.

[ + – ] Юлія Леус на своєму весіллі з батьками

Дівчина в 14 років почала зустрічатися з хлопцем, який був на кілька років старший за неї. У 15 років Юлія дізналася, що вагітна. Її мати в цей момент була на заробітках в Італії, а у батька вона не знайшла підтримки. Тому вона стала жити з батьком своєї дитини в його родині. За словами Юлії, він також пив, а коли був нетверезий, кидався на неї з кулаками.

Коли це відбувалося, їй доводилося йти з дому та навіть ночувати у знайомих. Пара прожила разом три роки, після чого розлучилася.

[ + – ] Юлія Леус зі старшою дочкою Ангеліною

Юлія працювала в салоні мобільного зв'язку, коли її помітив агент модельного агентства. І завдяки цьому вона зуміла переїхати до Києва. У неї з'явився бойфренд, який забезпечив її житлом, допоміг знайти роботу та займався її дочкою. Однак із ним Юлія розлучилася, бо, за її ж іронічним зауваженням, "він був занадто добрим". Втім, пізніше виявилося, що він все ще не був розлучений офіційно, що також стало причиною розриву.

Стосунки з Андрієм Джеджулою

З Андрієм Джеджулою Юлія познайомилася випадково, у компанії. Вони почали зустрічатися. І, за словами жінки, все було чудово. Він був уважним, дарував букети квітів, познайомив із родиною та прийняв її дочку. Майже через шість місяців він зробив їй пропозицію руки і серця.

[ + – ] Юлія Леус і Андрій Джеджула [ + – ] Юлія Леус і Андрій Джеджула

І вже через два місяці після весілля Джеджула почав піднімати на Леус руку. Перший подібний випадок стався в машині, після вечірки.

[ + – ] Весільні фотографії Юлії Леус і Андрія Джеджули

Юлія Леус вирішила дізнатися, з якою дівчиною Андрій довго спілкувався на вечірці, він звинуватив її в ревнощах і вдарив в обличчя.

"І тут мені відразу удар в обличчя з правої руки, я так раз і в скло головою, а тут відразу в іншу сторону. Я починаю плакати і кажу: "За що?". Він тверезий був. Це найжахливіше, що людина може таке робити тверезою", — розповіла Леус. Вона вийшла з машини. На наступний день Джеджула розповідав, що "він не знає, чому так вчинив" і зізнався, що бив свою колишню дружину, але її "було за що".

Юлія розповіла, що пізніше подібні випадки відбувалися все частіше, але в поліцію вона не йшла, тому що "не хотіла псувати йому життя та кар'єру". Також Джеджула розповідав про всіх своїх колишніх подруг і цивільних дружин, звинувачуючи їх у зрадах і ображаючи їх. Однак тоді, за власним зізнанням жінки, вона була "в рожевих окулярах" і співчувала чоловікові, засуджуючи інших жінок.

[ + – ] Весілля і вінчання Юлії Леус і Андрія Джеджули

Джеджула поставив у їхній квартирі камери спостереження та підслуховування, розповіла Юлія. Також у його телефоні вона виявила відео, що принижують його колишню цивільну дружину, судячи з усього, Санту Дімопулос. Андрій розповів, що він їх зберігає для того, щоб "використовувати проти неї в особливих випадках". Юлія видалила їх усі.

Джеджула бив свою жінку головою об стіну, дуже ревнував її до оточення. Він навіть забороняв їй спілкуватися з друзями, змушував відписуватися від чоловіків у соціальних мережах.

Коли Леус була вагітна дитиною від Джеджули, артист її сильно бив. Через це вона навіть потрапляла до лікарні. Шоумена не зупиняло навіть те, що в їхній квартирі були встановлені камери.

"Він все знімав", — резюмувала Юлія. Також вона розповіла, що Андрій постійно принижував її дочку Ангеліну від першого шлюбу. Він критикував її фігуру, за те, що вона не прибирала квартиру. А коли дівчина вже була в сльозах і Юлія виступала на захист дочки, відбувався черговий скандал.

Саме через приниження дочки Юлія й прийняла рішення піти вперше. Також, як вона стверджує, шоумен підкидав їй наркотики в напої. Гроші на знімання квартири їй дала подруга. Однак Джеджула попросив її повернутися.

"Він мені в каву наркоту підкидав і спостерігав, як я на біговій доріжці займаюся", — розповіла жінка. Причому Джеджула сам їй про це розповів.

Побиття та приниження

Юлія вважає, що хвороблива підозрілість Джеджули та його тяга фіксувати все, що відбувається на відео, пов'язані з його дитинством. Він ріс без батька, з дуже суворою матір'ю, яка одночасно була і вимоглива до нього, і ласкава. До того ж в юності він був не дуже популярний у протилежної статі, що сприяло згодом недовіри до жінок.

"Він готовий оббрехати всіх, брехати, робити ролики, він дуже мстивий", — повідомила Юлія.

А коли Юлія купувала квартиру для своєї дочки Ангеліни, то, за її словами, Андрій перед цим змусив її розписатися в РАЦСі, і, при укладанні угоди, сам вніс гроші. Пізніше він заявив, що Юлія скоїла дурницю і тепер нерухомість буде розглядатися при розлученні як майно, нажите в шлюбі.

Юлія заробляла гроші, розвиваючи свій блог в Instagram, однак, за її словами, Андрій звинувачував і звинувачує її в тому, що вона жила за його рахунок, тоді як інший раз вони навіть ділили холодильник навпіл і купували собі їжу окремо.

Працювати він їй забороняв, ревнуючи до співробітників чоловіків, проте обіцяв відкрити для неї магазин одягу. Але цього так і не сталося.

Коли Юлія зібралася йти від Андрія в черговий раз, то дізналася, що вагітна. Вона хотіла перервати вагітність. Але пізніше змінила свою думку.

[ + – ] Вагітна Юлія Леус

"Я розуміла, що у мене будуть проблеми з ним, — зізналася жінка. Вагітність вона переносила важко, і підтримки від чоловіка не було. — Він просто йшов з дому", — розповіла Юлія.

"За всю вагітність він вивозив мене в парк і в Ботанічний сад погуляти. Два рази. А я просила кожен день. Я всю вагітність пробула одна. А він збирається і їде на дачу. Тихенько нові речі собі купував, ходить, щось ховає по рюкзаках. А ти сидиш вагітна, з токсикозом і бачиш, як тебе обманюють", — згадує Юлія. Утім в зраді вона чоловіка не підозрювала. А потім Джеджула знову почав її бити й ображати.

"Від камери своєї він відходив, коли мені в обличчя харкав. Він мене тоді штовхнув у стінку сильно, а перед цим він мене в скло кидав. І знімав. У мене тоді емоції, я стояла біля вази, я взяла і штовхнула її, і вона впала і розбилася, а це була його ваза. Він підходить, а поруч стояла моя ваза, яку мені брат подарував. Підходить, бере цю вазу і розбиває. А потім бере мене за волосся і мене в це ж скло кидає", — розповіла Леус.

"Я впала на бік, у мене весь бік синій був. І він мені руку не подав. Він почав все знімати. Принизливо", — повідомила жінка.

Будучи вагітною, Юлія потрапила в лікарню, проте Андрій її там не провідав і не подзвонив. А пізніше дав інтерв'ю про те, що вона була госпіталізована через те, що "приревнувала його до співачки Насті Каменських".

"Моя дружина дуже мене приревнувала, тому що Настя була недостатньо одягнена. А я навіть не бачила цього знімка", — розповіла Юлія і зазначила, що речі, продукти й ліки їй в лікарню привіз знайомий із Instagram. Вийшовши з клініки, жінка поїхала до дочки і її хлопця.

Під час вагітності у неї почали відмовляти ноги. Юлія зізналася, що набрала 35 кілограмів і постійно страждала від токсикозу. Тоді вона прийняла рішення звернутися за допомогою до Андрія. Їй довелося жити в одній квартирі з ним, його батьком і його племінником. Однак пізніше вона все ж пішла та знову переїхала до дочки.

Розлучення та життя окремо

Зараз Юлія Леус живе окремо, на орендованій квартирі. За її словами, він допомагає дочки Адель памперсами. "Один раз дав три тисячі гривень, — розповіла жінка. Бачитися з дитиною вона йому не забороняє, але він приїжджав лише кілька разів. — У нього завдання мене принизити й образити. Він навіть проплатив коментаторів і коментарі, які вони повинні залишати на моїй сторінці. Я рада, що все це випало і що я змогла піти", — розповіла Юлія.

"Я йду від тебе, щоб дочка не знайшла собі такого чоловіка, як ти, я так йому і говорила. Я не хочу, щоб у неї була порушена психіка", — резюмувала жінка, кажучи про свою дочку Адель. І зазначила, що зараз вона не хоче починати нові стосунки, а просто виховувати своїх дітей.

[ + – ] Юлія Леус з дочками і сином Джеджули Даніелем [ + – ] Юлія Леус з дочкою Адель

Нагадаємо, що Андрій Джеджула вже перебував у цивільному шлюбі з Сантою Дімопулос з 2007 по 2010 рік, а в 2008 році у них народився син Даніель, якому зараз 12 років. Що стосується Юлії Леус, то пара одружилася в 2017 році, а Санта навіть побувала на дівич-вечорі нареченої, оскільки вони перебувають у хороших стосунках. У Юлії є 19-річна дочка Ангеліна від попередніх стосунків.

Реакція Андрія Джеджули

Шоумен, актор і телеведучий вже відреагував на відверте інтерв'ю Юлії Леус і заявив, що "його дружині не йметься".

"По всьому світу почалася четверта хвиля коронавірусу, а у нас чергова хвиля кидання брудом, жовчності та гидот з боку Юлії Анатоліївни, сподіваюся, прізвище поміняє назад на Леус, щоб ми її не ганьбили. Дорогі друзі, передайте моїй ... найближчим часом, сподіваюся, коли вже нас розведуть, ексдружині, що Трою теж я зруйнував, три Хрестових походи на моїй совісті, всі теракти на планеті Земля теж я. Розбурханій фантазії треба якось дати відповідь. І, підозрюю, нам знову доведеться поговорити. Так що чекайте найближчого ефіру, але вже в цей раз із фактами, Юліє Анатоліївно", — заявив Андрій Джеджула в новому ролику, який записав за кермом автомобіля.